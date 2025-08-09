Rusza słynny odpust w Kalwarii Zebrzydowskiej! Podano plan uroczystości

Kalwaria Zebrzydowska: w niedzielę rozpocznie się tygodniowy odpust Wniebowzięcia NMP

W najbliższą niedzielę, 10 sierpnia, w sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej rozpoczną się tygodniowe obchody odpustu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych w Małopolsce, które co roku przyciąga dziesiątki tysięcy pielgrzymów z całej Polski i zagranicy. Centralne uroczystości odbędą się w niedzielę 17 sierpnia. Rzecznik sanktuarium, o. Tarsycjusz Bukowski OFM, podkreśla, że uroczystość Wniebowzięcia NMP to wielkie święto życia i nadziei chrześcijańskiej. "Człowiek ma duszę, która żyje wiecznie. Nasze życie to nie tylko czas między urodzeniem a śmiercią. Patrząc na Maryję wziętą do nieba, widzimy naszą przyszłość i kierujemy serca ku ojczyźnie niebieskiej. Święta takie jak to pomagają żyć sprawami ducha i wielkimi ambicjami wiary" – powiedział.

Program odpustu w Kalwarii Zebrzydowskiej 2025:

Niedziela 10 sierpnia, godz. 15.00 – inauguracja odpustu Mszą św. w bazylice i procesją Współcierpienia Maryi do kaplicy Domku Matki Bożej, pod przewodnictwem prowincjała bernardynów o. Egidiusza Włodarczyka.Środa 13 sierpnia – uroczystość NMP Kalwaryjskiej, suma odpustowa o godz. 11.00 pod przewodnictwem bp. Adama Wodarczyka, biskupa pomocniczego archidiecezji katowickiej.Piątek 15 sierpnia – uroczystość Wniebowzięcia NMP, godz. 15.00 nieszpory przy kaplicy Domku Matki Bożej z udziałem nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Antonio Guido Filipazziego; wieczorem Msza św. przy kościele Grobu Matki Bożej.Sobota 16 sierpnia – Dzień Młodzieży: nabożeństwo na Górze Ukrzyżowania i procesja światła do bazyliki; o godz. 19.00 Msza św. pod przewodnictwem bp. Andrzeja Siemieniewskiego, biskupa legnickiego, w koncelebrze bernardyńskich neoprezbiterów.Niedziela 16 sierpnia – centralne uroczystości: poranna Msza św. przy kościele Grobu Matki Bożej, procesja Wniebowzięcia Maryi do bazyliki, a o godz. 11.00 suma pontyfikalna przy ołtarzu polowym, której przewodniczyć będzie metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Zwieńczeniem dnia będą nieszpory i procesja z figurą Matki Bożej Wniebowziętej.

Tradycja sięgająca XVII wieku. Sanktuarium obejmuje bazylikę, klasztor oraz sieć dróżek

Początki odpustu sięgają czasów powstania klasztoru bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej w XVII w. Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, ufundowane przez rodzinę Zebrzydowskich, jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Kompleks obejmuje bazylikę, klasztor oraz sieć dróżek pasyjnych i maryjnych, które odwzorowują topografię Jerozolimy. To miejsce nieprzerwanie od ponad 400 lat przyciąga pielgrzymów.

