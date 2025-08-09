Rusza słynny odpust w Kalwarii Zebrzydowskiej! Podano plan uroczystości

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2025-08-09 14:23

W najbliższą niedzielę, 10 sierpnia, w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej rozpoczną się tygodniowe obchody odpustu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych w Małopolsce, które co roku przyciąga dziesiątki tysięcy pielgrzymów z całej Polski i zagranicy. Centralne uroczystości odbędą się w niedzielę 17 sierpnia.

Kalwaria Zebrzydowska

i

Autor: Wikipedia Commons, Gliwi/ Creative Commons Quiz: czy rozpoznasz miasto w Małopolsce po opisie?

Kalwaria Zebrzydowska: w niedzielę rozpocznie się tygodniowy odpust Wniebowzięcia NMP

W najbliższą niedzielę, 10 sierpnia, w sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej rozpoczną się tygodniowe obchody odpustu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych w Małopolsce, które co roku przyciąga dziesiątki tysięcy pielgrzymów z całej Polski i zagranicy. Centralne uroczystości odbędą się w niedzielę 17 sierpnia. Rzecznik sanktuarium, o. Tarsycjusz Bukowski OFM, podkreśla, że uroczystość Wniebowzięcia NMP to wielkie święto życia i nadziei chrześcijańskiej. "Człowiek ma duszę, która żyje wiecznie. Nasze życie to nie tylko czas między urodzeniem a śmiercią. Patrząc na Maryję wziętą do nieba, widzimy naszą przyszłość i kierujemy serca ku ojczyźnie niebieskiej. Święta takie jak to pomagają żyć sprawami ducha i wielkimi ambicjami wiary" – powiedział.

ZOBACZ TEŻ: Szokujące warsztaty! Jak być posłuszną i uległą żoną?

Program odpustu w Kalwarii Zebrzydowskiej 2025:

Niedziela 10 sierpnia, godz. 15.00 – inauguracja odpustu Mszą św. w bazylice i procesją Współcierpienia Maryi do kaplicy Domku Matki Bożej, pod przewodnictwem prowincjała bernardynów o. Egidiusza Włodarczyka.Środa 13 sierpnia – uroczystość NMP Kalwaryjskiej, suma odpustowa o godz. 11.00 pod przewodnictwem bp. Adama Wodarczyka, biskupa pomocniczego archidiecezji katowickiej.Piątek 15 sierpnia – uroczystość Wniebowzięcia NMP, godz. 15.00 nieszpory przy kaplicy Domku Matki Bożej z udziałem nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Antonio Guido Filipazziego; wieczorem Msza św. przy kościele Grobu Matki Bożej.Sobota 16 sierpnia – Dzień Młodzieży: nabożeństwo na Górze Ukrzyżowania i procesja światła do bazyliki; o godz. 19.00 Msza św. pod przewodnictwem bp. Andrzeja Siemieniewskiego, biskupa legnickiego, w koncelebrze bernardyńskich neoprezbiterów.Niedziela 16 sierpnia – centralne uroczystości: poranna Msza św. przy kościele Grobu Matki Bożej, procesja Wniebowzięcia Maryi do bazyliki, a o godz. 11.00 suma pontyfikalna przy ołtarzu polowym, której przewodniczyć będzie metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Zwieńczeniem dnia będą nieszpory i procesja z figurą Matki Bożej Wniebowziętej.

Tradycja sięgająca XVII wieku. Sanktuarium obejmuje bazylikę, klasztor oraz sieć dróżek

Początki odpustu sięgają czasów powstania klasztoru bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej w XVII w. Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, ufundowane przez rodzinę Zebrzydowskich, jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Kompleks obejmuje bazylikę, klasztor oraz sieć dróżek pasyjnych i maryjnych, które odwzorowują topografię Jerozolimy. To miejsce nieprzerwanie od ponad 400 lat przyciąga pielgrzymów.

Sonda
Jak oceniasz funkcjonowanie Kościoła?
QUIZ. Które miasto w Małopolsce jest większe?
Pytanie 1 z 15
1. Zacznijmy od czegoś prostego. Które miasto jest większe, Kraków, czy Tarnów?
Tak pielgrzymuje Rafał Mroczek
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
ODPUST ZUPEŁNY