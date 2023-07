Tyniec. Senior dotkliwie pobity za zwrócenie uwagi. Trafił do szpitala

Kilka dni temu w Tyńcu doszło do bulwersującego zdarzenia. Słowna utarczka 74-letniego mężczyzny z grupą młodych ludzi przemieniła się w konfrontację fizyczną. Poszło o to, że senior udzielił reprymendy nieprzyzwoicie zachowującej się młodzieży. Młodzi ludzie nie tylko nie zamierzali dostosować się do uwag seniora, lecz jeszcze go zaatakowali. Mężczyzna otrzymał tak silne ciosy w brzuch i klatkę piersiową, że trafił do szpitala. Jak poinformował PAP Bartosz Izdebski z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, do pobicia doszło na terenie publicznym, przy ul. Walgierza Wdałego. Wszystko wskazuje na to, że ofiara i sprawcy nie znali się wcześniej.

Młodzi bandyci w wieku od 20 do 21 lat zostali zatrzymani przez mundurowych. Członkami grupy byli dwaj mężczyźni i jedna kobieta.

