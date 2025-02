Senior popełnił straszny błąd. Wjechało w niego audi. 87-latek nie żyje

Matura 2025: Do kiedy można złożyć deklarację maturalną? Nie przegap tego terminu!

W niedzielę, 2 lutego około godz. 17.30 w Jaroszowcu (powiat olkuski) 87-letni mężczyzna został potrącony przez osobowe audi. Poszkodowany był reanimowany, niestety nie udało się uratować jego życia. Zmarł na miejscu wypadku. Okoliczności tragicznego zdarzenia policja wyjaśnia pod nadzorem prokuratury. Wiadomo, że kierowca audi był trzeźwy. Niestety do dramatu przyczynił się sam pieszy, który przechodził przez jezdnię poza pasami.

- Policja apeluje o ostrożność i rozwagę na drodze a także o przestrzeganie przepisów w ruchu drogowym. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze jest naszym wspólnym celem. Kierowca ma obowiązek dostosować prędkość do panujących warunków na drodze. Skupić się na prowadzeniu pojazdu i nie korzystać podczas jazdy z telefonu komórkowego. Powinien zachować szczególną ostrożność w rejonach przejść dla pieszych a także trzeźwość n na drodze. Pieszy z kolei, ma obowiązek przechodzić w miejscach do tego wyznaczonych. Każdorazowo upewnić się czy może bezpiecznie przejść przez ulicę i nie korzystać z telefonu komórkowego podczas takiego przejścia. Zachęcamy pieszych do korzystania z odblasków w terenie zabudowanym zwłaszcza o tej porze roku, kiedy szybko zapada zmierzch i widoczność na drodze jest znacznie ograniczona - apelują mundurowi.

