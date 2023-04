Skarpeta Jana Pawła II ma niewiarygodną moc. „Zabierz go, śmierdzi!”

Skarpetka - relikwia Jana Pawła II

Papież Jan Paweł II zapisał się w pamięci wszystkich Polaków. Pozostawił po sobie ogromną spuściznę, wiele wspomnień oraz pamiątek. Dziś wiele z tych pamiątek po świętym Janie Pawle II stało się relikwią. Okazuje się, że niektóre z nich mają cudowną moc! Jedną z takich relikwii po papieżu Janie Pawle II jest skarpetka. Choć na pierwszy rzut oka wygląda zwyczajnie, ta prosta, cienka, bawełniana skarpetka posiada niewiarygodną moc. Autentyczność tej pamiątki po naszym papieżu została potwierdzona przez naocznych świadków. Pojawił się nawet specjalny dokument, w którym siostra zakonna potwierdza autentyczność skarpetki, którą "używał Czcigodny Sługa Boży Jan Paweł II Papież".

- Jest to osobiste i prywatne świadectwo podpisanej siostry, zaświadczającej na prośbę organizatora wystawy, że przedstawiana część ubrania była używana przez Jana Pawła II - komentowała specjalnie dla "Super Expressu" s. Olga Podsadnia, przełożona generalna Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego.

Niewiarygodna moc skarpetki Jana Pawła II

O cudownej mocy, jaką ma relikwia - skarpetka Jana Pawła II - pisaliśmy już na naszych łamach w artykule: Skarpeta Jana Pawła II jako relikwia papieża Polaka. Wypędzali nią szatana! Przypomnijmy, że o niewiarygodnej sile relikwii zrobiło się głośno, gdy znany ksiądz ujawnił, jak pomogła mu w egzorcyzmach. W rozmowie z "Gazetą Krakowską" bydgoski egzorcysta, ksiądz Maciej Gutmajer, dokładnie opisał działanie relikwii. Skarpetki oprawioną w pozłacany relikwiarz użył do doprawienia egzorcyzmów na opętanej studentce. - Wkładam jej tę relikwię pod głowę i rozlega się wściekły, męski głos: weź tego Janka, weź to białe, zabierz go, śmierdzi! To świętość szatanowi śmierdziała - relacjonował ksiądz.

Warto podkreślić, że skarpetka Jana Pawła II miała tak silną moc już dawno, zanim papież Polak został ogłoszony świętym.