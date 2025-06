Skrajna głupota turysty w Tatrach. Wszystko widać na nagraniu. "Po prostu nie wierzę"

Tatromaniak pokazał nagranie. Skrajna głupota turysty

- Co Wy macie w głowach jeden z drugim? Wrzucam ku przestrodze, bo przy odrobinie "szczęścia" taki pokaz głupoty może kosztować kogoś życie. Oglądam któryś raz i po prostu nie wierzę - napisał autor profilu Tatromaniak na Facebooku. Załączone nagranie rzeczywiście szokuje. Jeden z turystów - bez żadnego poczucia wstydu - zrzuca kamień w miejsce, gdzie przebiega szlak turystyczny. Sprawa została zgłoszona na policję. Wiedzą o niej również przedstawiciele Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod załączonym nagraniem. Zobaczcie sami!

"Skrajnie nieodpowiedzialne". Policja analizuje materiały

Dziennikarze Radia ESKA rozmawiali o nagraniu z Tomaszem Zającem z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Znany przewodnik zaznaczył, że w takich przypadkach trzeba mieć na uwadze bezpieczeństwo. - Zrzucenie jakiegokolwiek głazu może być ze szkodą dla turystów - podkreślił Zając.

- Ten kamień poleciał w stronę Bańdziocha Mięguszowieckiego, czyli miejsca, gdzie przebiega szlak na Przełęcz Pod Chłopkiem. Potencjalnie, w ciągu dnia mogli się tam znajdować turyści - zaznaczył Tomasz Zając w rozmowie z Radiem ESKA.

Co na to policja? - Otrzymaliśmy liczne zgłoszenia od internatów opisujące nieodpowiedzialne zachowanie osoby, która celowo zrzuca kamień w Tatrach. Do zawiadomień załączony został również film oraz nazwy profili, które miały go upublicznić. Jak zaznaczali składający zawiadomienie osoba ta swoim działaniem mogła narazić przypadkowych turystów na utratę zdrowia lub życia - przekazał nam asp. szt. Roman Wieczorek, oficer prasowy KPP Zakopane.

- W chwili obecnej zakopiańscy śledczy gromadzą materiały dostępne w sieci, które zostaną poddane ocenie prawnokarnej. Następstwem tych działań będzie podjęcie odpowiednich czynności względem sprawcy - dodał.

Z funkcjonariuszami rozmawiał również wspominany wyżej Tatromaniak. - Podziękowania dla Was za liczne zaangażowanie się w tę sprawę. Trzeba jasno sprzeciwiać się takiej patologii w górach - podsumował. Nasza redakcja apeluje o rozsądek nie tylko w górach.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

