Słynęło z leczenia dzieci. Dziś w tym uzdrowisku wypoczywają również seniorzy

Uzdrowisko z tradycją leczenia najmłodszych

Historia Rabki-Zdroju jako miejscowości uzdrowiskowej sięga XIX wieku. To właśnie wtedy odkryto tu solanki jodowo-bromowe o cennych właściwościach leczniczych. Dzięki nim Rabka szybko zyskała renomę sanatorium dziecięcego i tym samym przez lata kierowano tu najmłodszych pacjentów z astmą, nawracającymi infekcjami dróg oddechowych, alergiami czy chorobami laryngologicznymi. Specyficzny mikroklimat, położenie w dolinie otoczonej lasami oraz czyste powietrze sprawiały, że leczenie w Rabce przynosiło bardzo dobre efekty. Co ciekawe, swego czasu Rabka-Zdrój była poniekąd zmorą małych pacjentów. Dlaczego? O tym przeczytacie tutaj: To uzdrowisko miało być utopią dla najmłodszych kuracjuszy. Stało się jednak źródłem traum.

Rabka-Zdrój dziś już nie tylko dla dzieci

W ostatnich latach Rabka-Zdrój przechodzi wyraźną metamorfozę. Choć nadal funkcjonują tu sanatoria i szpitale uzdrowiskowe dla dzieci, oferta miejscowości została znacznie poszerzona. Coraz więcej obiektów kieruje swoje usługi do osób dorosłych i seniorów. Kuracjusze mogą korzystać z leczenia chorób układu oddechowego, krążenia, schorzeń reumatologicznych, a także z turnusów rehabilitacyjnych i profilaktycznych.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Rabka-Zdrój [ZDJĘCIA]

Rabka-Zdrój to idealne miejsce dla osób starszych, które cenią ciszę, umiarkowany klimat i brak wielkomiejskiego zgiełku. Miejscowość oferuje liczne, dobrze utrzymane deptaki, parki zdrojowe oraz trasy spacerowe o niewielkim stopniu trudności.

Sercem uzdrowiska jest Park Zdrojowy – przestrzeń pełna zieleni, tężni solankowych, pijalni wód mineralnych i ławek sprzyjających odpoczynkowi. Seniorzy chętnie korzystają tu z inhalacji solankowych oraz spacerów, które mają zbawienny wpływ na drogi oddech i samopoczucie.

Uzdrowiska w Małopolsce

Małopolska to prawdziwe zagłębie uzdrowiskowe – region wyróżnia się nie tylko pięknymi krajobrazami, ale też bogactwem wód mineralnych i długą tradycją leczenia sanatoryjnego. Rabka-Zdrój jest jednym z najbardziej znanych przykładów, ale zdecydowanie nie jedynym. Jakie jeszcze uzdrowiska znajdziemy w Małopolsce?

Krynica-Zdrój

Muszyna-Zdrój

Szczawnica

Piwniczna-Zdrój

Wysowa-Zdrój

Żegiestów-Zdrój.