Śmiertelne pobicie 34-latka w Krakowie. Marcin niedługo miał zostać ojcem

Marcin miał 34 lata, pracował w sklepie niedaleko centrum Krakowa i wkrótce miał powitać na świecie swoje pierwsze dziecko. Niestety, jego życie brutalnie przerwał atak, do którego doszło na początku czerwca na placu Na Groblach. Dziewczyna i siostra ofiary apelują do świadków, by pomogli ustalić prawdę o tragedii, która wstrząsnęła rodziną i znajomymi Marcina – podaje portal i.pl.

