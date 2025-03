Spadły ceny mieszkań w Krakowie. To pierwsza taka sytuacja od trzech lat

Matura 2025. Tyle kosztują korepetycje przed egzaminami. Ile trzeba zapłacić, by zdać maturę?

Najnowszy raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego daje powody do optymizmu osobom, które planują zakup nieruchomości w Krakowie. W lutym ceny mieszkań pod Wawelem spadły o 3,3 proc w ujęciu rok do roku (czyli w porównaniu z lutym 2024 r.). To zdecydowanie największy spadek cen wśród sześciu największych miast w Polsce. Warto zaznaczyć, że w Krakowie ceny mieszkań spadły pierwszy raz od trzech lat.

- Ceny nieruchomości w 2025 r. stabilizują się. W dwóch największych rynkach mieszkaniowych – w Warszawie i w Krakowie – ceny w lutym spadły. Również w pozostałych dużych miastach w najbliższych miesiącach prawdopodobnie zaobserwujemy spadki lub nieznaczne wzrosty cen mieszkań - skomentował analityk z Zespołu Zrównoważonego Rozwoju w PIE Tomasz Mądry.

Powody do optymizmu dają również informacje dotyczące strony podażowej rynku nieruchomości. Główny Urząd Statystyczny podaje, że w styczniu w Krakowie rozpoczęto budowę 608 mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem. To o 57 więcej niż w styczniu 2024 r. Wysoka podaż przy spadającym popycie może doprowadzić do dalszego spadku cen.

