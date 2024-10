i Autor: ART SERVICE / SUPER EXPRESS, Shutterstock

"Szukamy oszczędności"

Stracone marzenia. Zadłużone Zakopane oszczędzi na sylwestrze

Sylwester Marzeń pod Giewontem przez wiele lat był najbardziej huczną i najpopularniejszą imprezą. Był... Nowe władze Zakopanego zapowiadają, że ze względu na trudną sytuację finansową zamierzają w tym roku zredukować to wydarzenie do koncertu regionalno-folkowego. "Będzie to impreza skromniejsza, ale chcemy, aby była” - zapewnia wiceburmistrz Zakopanego.