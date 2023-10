Straż miejska wraca do karania za to wykroczenie. Posypią się mandaty

Kraków. Wracają kontrole palenisk. Posypią się mandaty za łamanie uchwały antysmogowej

Straż miejska wraca do kontrolowania przestrzegania uchwały antysmogowej w Krakowie. To oczywiście reakcja na jesienne chłody i rozpoczęcie sezonu grzewczego. Na osoby przyczyniające się do powstawania smogu będą nakładane mandaty w wysokości od 20 zł do 500 zł. W najbardziej drastycznych przypadkach, sprawcy wykroczeń muszą się liczyć ze skierowaniem do sądu wniosku o ukaranie. Wówczas za złamanie uchwały antysmogowej grozi grzywna do 5 tysięcy złotych.

- Każdy ujawniony przypadek spalania paliw stałych jest rozpatrywany indywidualnie, a decyzje o sankcjach strażnicy podejmują w oparciu m.in. o aspekty: socjalne, formalno-prawne, techniczne. (...) Z przeprowadzonych analiz jasno wynika, że liczba zgłoszeń wpływających do dyżurnych straży miejskiej z roku na rok maleje, a do tego zdecydowana większość z nich dotyczy posesji i nieruchomości znajdujących się na terenie gmin ościennych - wyjaśniają mundurowi.

Nieprawidłowości dotyczące spalania zakazanych paliw stałych lub odpadów należy zgłaszać dzwoniąc bezpośrednio pod bezpłatny nr interwencyjny 986.

Uchwała antysmogowa w Krakowie

Zakaz stosowania paliw stałych w Krakowie został wprowadzony uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Od 1 września 2019 roku w instalacjach grzewczych dopuszczone jest stosowanie wyłącznie paliw gazowych tj. gazu ziemnego wysokometanowego, zaazotowanego lub lekkiego oleju opałowego.

