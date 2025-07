Kluczowe argumenty wojewody przeciwko SCT w Krakowie

Jak we wtorek, 22 lipca poinformował wojewoda Klęczar, główne wątpliwości dotyczą kwestii równości wobec prawa osób poruszających się pojazdami w obrębie strefy. Wojewoda podkreślił, że wsłuchiwał się w głosy różnych środowisk, zarówno zwolenników, jak i przeciwników SCT. Szczególnie istotne były dla niego argumenty władz powiatów i gmin sąsiednich oraz Małopolskiej Izby Rolniczej, które kategorycznie sprzeciwiały się wejściu w życie tych przepisów.

Przeciwnicy SCT argumentują, że ubożsi mieszkańcy podkrakowskich gmin oraz rolnicy nie będą w stanie wymienić swoich samochodów na nowsze do końca roku, co utrudni im dojazd do pracy, urzędów czy szkół. Krytycy podnoszą również kwestię rozległości SCT, która obejmuje 61 proc. powierzchni miasta, w tym najbardziej zurbanizowane obszary z miejscami pracy, szkołami i instytucjami kultury. Prawnicy urzędu wojewódzkiego zwracają uwagę na brak uzasadnienia w uchwale, dlaczego tak duży obszar miasta został objęty strefą. Wojewoda Klęczar zaznaczył, że istnieją bardziej wiarygodne raporty o stanie powietrza w Krakowie niż te, na które powołuje się magistrat.

Kolejnym argumentem przeciwko SCT jest fakt, że osoby mieszkające poza Krakowem, których auta nie spełniają norm strefy, miałyby płacić za wjazd do niej, podczas gdy mieszkańcy Krakowa, którzy kupili samochody przed 26 czerwca, byliby zwolnieni z tych zasad. Zdaniem wojewody, takie rozwiązanie narusza zasadę równości wobec prawa.

Wojewoda Klęczar wyraził nadzieję, że do końca roku Rada Miasta Krakowa podejmie dialog z samorządami i podmiotami przeciwnymi SCT oraz wprowadzi zmiany do uchwały, które nie będą budzić wątpliwości co do równości obywateli wobec prawa.

Skarga do WSA nie wstrzymuje uchwały

Decyzję Krzysztofa Jana Klęczara można uznać za salomonowe rozwiązanie, ponieważ zaskarżenie uchwały nie wstrzymuje jej obowiązywania. Strefa Czystego Transportu w Krakowie wejdzie więc w życie 1 stycznia 2026 r. i będzie obowiązywać do czasu rozstrzygnięcia WSA.

Wojewoda podkreślił, że unieważnienie uchwały mogłoby spowodować jeszcze większy chaos, ponieważ obecna uchwała unieważnia poprzednią z 2022 roku, która wprowadzała SCT od lipca 2025 roku na terenie całego miasta. Poprzednia uchwała została zaskarżona przez poprzedniego wojewodę, a WSA ją unieważnił. Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który jeszcze nie rozpatrzył skargi kasacyjnej.