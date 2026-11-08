Po tragedii w Krakowie trudno poczuć się bezpiecznie. Psycholog zwraca uwagę na ważny problem

Dramatyczne wydarzenia z soboty, 7 listopada w Krakowie mogą budzić silny niepokój również u ludzi, którzy osobiście nie widzieli strzelaniny. Do wywołania lęku wystarczy samo śledzenie przekazów medialnych i oglądanie wideo z miejsca tragedii. Takie incydenty uderzają w nas ze zdwojoną siłą zwłaszcza wtedy, gdy rozgrywają się w dobrze znanej przestrzeni, kojarzonej dotychczas ze spokojem i pełnym bezpieczeństwem.

Nasz mózg potrafi wyciągnąć wniosek, że skoro stało się to tam, to może stać się wszędzie. To uderza w jedno z takich naszych najbardziej podstawowych poczuć, które warunkują nasze poczucie bezpieczeństwa, że świat jest w miarę przewidywalny i że pewne miejsca są po prostu bezpieczne. Tutaj mamy niestety sytuację, która nam to burzy – wyjaśnia psycholog Magdalena Hajkiewicz-Mielniczuk.

Psycholog Magdalena Hajkiewicz-Mielniczuk radzi unikać drastycznych nagrań ze strzelaniny w Krakowie

Specjalistka podkreśla, że ciągłe sprawdzanie doniesień o tragedii oraz przeglądanie wstrząsających materiałów tylko nasila poczucie stresu. Kompulsywne odświeżanie portali informacyjnych i ponowne odtwarzanie filmów z miejsca dramatu utrudnia odzyskanie wewnętrznej równowagi.

Jeżeli my intensywnie śledzimy takie wydarzenia, oglądamy filmy, czytamy newsy, co chwilę odświeżamy, to wywołuje w nas reakcje stresowe, porównywalne z tymi, które występują u osób, które były bezpośrednimi świadkami zdarzenia – podkreśla psycholog.

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Jak należy zatem postępować w takiej sytuacji? Magdalena Hajkiewicz-Mielniczuk zaleca przede wszystkim rezygnację z oglądania brutalnych filmów oraz przerwanie ciągłego śledzenia nowych informacji. Najlepiej czerpać wiedzę wyłącznie z oficjalnych raportów publikowanych przez służby. Zdaniem ekspertki takie podejście w zupełności wystarczy, aby posiadać aktualne informacje o sprawie.

Gdzie szukać pomocy psychologicznej w Krakowie po tragedii na Rynku?

Mieszkańcy, którzy w związku z ostatnimi wydarzeniami odczuwają potrzebę rozmowy ze specjalistą, mogą liczyć na bezpośrednie wsparcie. Stacjonarna pomoc psychologiczna jest udzielana w dwóch krakowskich poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także w Miejskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej.