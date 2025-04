Policja przyjechała na sygnale do kościoła. Proboszcz negocjował, przemówił do wiernych

Światowe Dni Młodzieży 2016. Jedyna wizyta w Polsce papieża Franciszka

W tym roku mija 9 lat od Światowych Dni Młodzieży 2016, czyli jedynej wizyty w Polsce papieża Franciszka. W dniach 26-31 lipca do Krakowa zjechali młodzi pielgrzymi z całego świata, którzy w pierwszy dzień imprezy zebrali się na Błoniach, gdzie mszę św. odprawił kardynał Stanisław Dziwisz. Hasłem Światowych Dni Młodzieży w Polsce 2016 było: "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" (Mt 5, 7).

Papież Franciszek przyleciał do naszego kraju 27 lipca, ale z uwagi na napięty grafik na Światowych Dniach Młodzieży Kraków 2016 pojawił się dopiero w czwartek, 28 lipca. Ojciec Święty wziął udział w spotkaniu na Błoniach, przemawiając do ok. 600 tys. osób. Uczestnicy Światowych Dni Młodzieży 2016 mogli usłyszeć, że przyjechał do naszego kraju, chcąc podziękować Janowi Pawłowi II za to, "że wymarzył i dał impuls do tych spotkań". To w nawiązaniu do tego, że to właśnie Karol Wojtyła był pomysłodawcą Światowych Dni Młodzieży.

Nabożeństwo drogi krzyżowej w 4. dzień Światowych Dni Młodzieży 2016

W piątek, 29 lipca, w czasie 4. dnia Światowych Dni Młodzieży w Polsce 2016, wszyscy po raz kolejny spotkali się na krakowskich Błoniach. Ojciec Święty razem z ok. 800 tys. ludzi wziął udział w nabożeństwie drogi krzyżowej.

- Droga Krzyżowa jest drogą szczęścia pójścia za Chrystusem aż do końca, w często dramatycznych okolicznościach życia codziennego; jest to droga, która nie boi się niepowodzeń, marginalizacji lub samotności, ponieważ wypełnia serce człowieka pełnią Jezusa. Jest to droga życia i stylem Boga, którą Jezus prowadzi także pośród ścieżek społeczeństwa czasami podzielonego, niesprawiedliwego i skorumpowanego - powiedział uczestnikom Światowych Dni Młodzieży 2016.

Ostatnie dni Światowych Dni Młodzieży 2016 w Brzegach

Jeśli ktoś zapomniał, jaki miały przebieg i kiedy były Światowe Dni Młodzieży w Polsce, warto przypomnieć również dwa ostatnie dni imprezy, która przeniosła się do Brzegów. W sobotę, 30 lipca, ok. 1,5 mln ludzi wzięło udział w wieczornym czuwaniu modlitewnym, oczywiście z nieodłączną obecnością papieża Franciszka. W czasie rozważania Ojciec Święty powiedział młodym uczestnikom Światowych Dni Młodzieży 2016 w Polsce, że "nie chcemy pokonać nienawiści większą nienawiścią, przemocy większą przemocą, a terroru większym terrorem; nasza odpowiedź na ten świat w stanie wojny to: przyjaźń, braterstwo, komunia, rodzina".

Ostatni dzień Światowych Dni Młodzieży 2016 upłynął pod znakiem mszy św. w Kampusie Miłosierdzia w Brzegach, w której wzięło udział, według różnych szacunków, od 1,5 do 3 mln ludzi. Papież Franciszek przekazał ogień miłosierdzia młodzieży z sześciu kontynentów, odmówił modlitwę Anioł Pański i znowu wspominał Jana Pawła II, ogłaszając również, że kolejne Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Panamie.

- Moglibyśmy powiedzieć, że Światowy Dzień Młodzieży, rozpoczyna się dziś i trwać będzie jutro, w domu, bo od teraz to tam Jezus chce ciebie spotykać. Pan nie chce zostać tylko w tym pięknym mieście albo w miłych wspomnieniach, ale chce przyjść do twego domu, być obecnym w twoim codziennym życiu: w nauce, studiach i pierwszych latach pracy, przyjaźniach i uczuciach, planach i marzeniach. Jakże się to Jemu podoba, aby to wszystko było Mu zaniesione w modlitwie! - powiedział uczestnikom Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 Ojciec Święty.

W dniu zakończenia Światowych Dni Młodzieży 2016 papież Franciszek odleciał do Rzymu, kończąc kilkudniową wizytę w Polsce.

