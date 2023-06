W centrum Krakowa szarpnął kobietę za nogawkę i zaczął filmować intymne części jej ciała

Do niebywałego ataku zboczeńca doszło w środku minionej nocy przy ul. Floriańskiej w Krakowie. Mężczyzna podbiegł do nieznajomej kobiety od tyłu i wykorzystując fakt, że miała na sobie luźne szorty, szarpnął za nogawkę do góry, a następnie... zaczął filmować intymne części jej ciała. Oczywiście pokrzywdzona zorientowała się w sytuacji i zaczęła krzyczeć. Wówczas jej prześladowca uciekł, a w pościg za nim udała się koleżanka napadniętej kobiety. Taką właśnie niecodzienną scenę zaobserwowali funkcjonariusze straży miejskiej w pobliżu Bramy Floriańskiej. Widząc mundurowych kobieta zgłosiła im, że doszło do naruszenia nietykalności cielesnej jej koleżanki. Strażnicy miejscy zajęli się sprawą, a dodatkowo wezwali policję. Sprawca został zatrzymany i teraz będzie musiał odpowiedzieć za swoje skandaliczne zachowanie.

