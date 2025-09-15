Szok w Krakowie! Nie żyje 62-letni mężczyzna. Jego była żona sama powiadomiła policję o zbrodni

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-09-15 13:46

53-letnia kobieta jest podejrzewana o brutalne zabójstwo swojego byłego męża. 62-latek otrzymał cios nożem w okolice klatki piersiowej, a prokuratura nie wyklucza, że był jeszcze dodatkowo bity tłuczkiem po głowie. Po dokonaniu makabrycznego czynu, kobieta sama powiadomiła policję. Motyw jej działania pozostaje nieznany.

Taśma policyjna, zdjęcie poglądowe

i

Autor: MARCIN WZIONTEK/ SUPER EXPRESS Zdjęcie ilustracyjne
  • 53-letnia kobieta jest podejrzewana o zabójstwo swojego byłego męża.
  • 62-latek otrzymał cios nożem w klatkę piersiową.
  • Po zabójstwie kobieta sama powiadomiła policję o tragicznym zdarzeniu. Motyw zbrodni jest nieznany.

Makabryczne szczegóły zbrodni w Krakowie. Kobieta zawiadomiła o wszystkim dzień później

Jak wynika ze wstępnych ustaleń śledczych, byli małżonkowie wspólnie spożywali alkohol. W pewnym momencie doszło do kłótni, która przerodziła się w krwawą jatkę. 53-latka, w niejasnych okolicznościach, zaatakowała swojego byłego partnera. Użyła do tego noża, którym zadała cios w okolice klatki piersiowej. To jednak nie był koniec. Kobieta miała również kilkukrotnie uderzyć mężczyznę w głowę tłuczkiem.

Wstrząsający jest fakt, że kobieta zdecydowała się powiadomić służby dopiero dzień po zdarzeniu, czyli w niedzielę (14 września). Czy przez ten czas w mieszkaniu znajdowało się ciało mężczyzny? Tego na razie nie wiadomo. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, zatrzymali 53-latkę. Badanie wykazało, że była pod wpływem alkoholu. Na miejscu zbrodni zabezpieczono ślady, które mają pomóc w ustaleniu przebiegu wydarzeń.

Państwo spożywali wspólnie alkohol, a po czym kobieta, z nie wiadomo jakiego powodu, najpierw dźgnęła swojego byłego małżonka nożem w okolice klatki piersiowej, a następnie prawdopodobnie, przy czym nie jest to stuprocentowo pewne, uderzała go w głowę tłuczniem. Pani sama zawiadomiła o zdarzeniu policję i została zatrzymana – powiedziała w rozmowie z Radiem ESKA prok. Oliwia Bożek-Michalec.

Polecany artykuł:

Młoda kobieta wypadła z czwartego piętra. Uratowała ją suszarka na pranie

Czynności z kobietą mają się odbyć dzisiaj (15 września). Być może dadzą one odpowiedź na pytanie: z jakiego powodu mężczyzna został zaatakowany przez była partnerkę. Przyczyna jego zgonu będzie znana po przeprowadzeniu sekcji zwłok.

Informację o zdarzeniu jako pierwsze podało Radio Kraków.

Sonda
Czy dożywocie to odpowiednia kara za zabójstwo?
Super Express Google News
Zabójca księdza Grzegorza Dymka może nigdy nie trafić do więzienia
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIE ŻYJE MĘŻCZYZNA
ZABÓJSTWO MAŁOPOLSKA