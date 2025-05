Ta część Wawelu była skrywana przez wieki. Pod zamkiem pojawiła się nowa trasa

Matura 2025: angielski rozszerzony nowa formuła 2023. Wszystkie ODPOWIEDZI; pełny arkusz cke PDF, JPG do pobrania

Co zobaczyć w Krakowie? Zamek Królewski na Wawelu to punkt obowiązkowy

Kraków to miasto na południu Polski pełne historii, legend i niezliczonych atrakcji turystycznych. Jeśli jednak mielibyśmy wybrać jedno miejsce, które najlepiej oddaje ducha dawnej stolicy naszego kraju, zdecydowanie byłby to Zamek Królewski na Wawelu. Monumentalna budowla od lat przyciąga turystów z całego świata. Co ciekawe, teraz po dekadach badań, Wawel odsłania ukryte jak dotąd przed odwiedzającymi fragmenty zamkowych fortyfikacji, które zwiedzimy, przechadzając się trasą "Międzymurze".

Nowa atrakcja turystyczna na Wawelu. Otwarcie podziemnej trasy niebawem

"Międzymurze" to obszar położony pomiędzy dawnymi murami obronnymi Zamku Królewskiego na Wawelu, który przez stulecia odgrywał istotną rolę w systemie fortyfikacyjnym. Dziś dzięki zakrojonym na szeroką skalę pracom archeologicznym i konserwatorskim odwiedzający mogą podziwiać pozostałości architektoniczne - romańską wieżę, gotyckie przedmurze oraz średniowieczne mury kleszczowe.

Co istotne, nowa trasa to nie tylko spacer pośród zabytkowych ruin, ale w pełni rozwinięta ekspozycja muzealna. Historia Wawelu ożywa tu na oczach zwiedzających, a przeszklone kładki zawieszone nad reliktami pozwalają na ich podziwianie z dotąd niedostępnej perspektywy.

Jednym z najbardziej ekscytujących elementów nowej trasy jest bliskie sąsiedztwo Smoczej Jamy. Przejście nad wapienną skałą, pod którą znajduje się legendarna jaskinia smoka wawelskiego, daje zwiedzającym unikalną możliwość zobaczenia tego miejsca z nowej perspektywy. Dodatkowo, dzięki technologii odwiedzający mogą poznać zarówno geologiczną historię, jak i legendę o smoku, która od wieków jest jednym z symboli Krakowa.

Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie

"Międzymurze", czyli Wawel z nowej perspektywy. Kiedy otwarcie?

Zamek Królewski na Wawelu już 23 maja 2025 roku otworzy podziemną trasę "Międzymurze". Oficjalne otwarcie będzie nie lada wydarzeniem, które z pewnością przyciągnie do miasta wielu turystów.

Otwarcie trasy Międzymurze na Wawelu to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń turystycznych sezonu letniego 2025 [...] Tego typu inwestycje pokazują, jak silnie rozwija się oferta kulturalna i historyczna Polski i jak ważne staje się dziś łączenie dziedzictwa historycznego z nowoczesnymi technologiami - mówi Karol Wiak, ekspert Nocowanie.pl w rozmowie z portalem turystyka.wp.pl.