Tadeusz Duda nie żyje. Zdjęcie ciała obiegło sieć. Koniec obławy i poszukiwań pod Limanową

Tadeusz Duda nie żyje. Zdjęcie ciała w sieci

Zdjęcie, które obiegło lokalne portale i media społecznościowe, wywołało falę komentarzy i kontrowersji. Na fotografii widać wyraźnie sylwetkę leżącego ciała, które – według wielu – należy do poszukiwanego od kilku dni Tadeusza Dudy. W tle można dostrzec fragmenty policyjnego zabezpieczenia oraz zalesiony teren, co pokrywa się z informacjami o miejscu znalezienia ciała. Na jednym ze zdjęć widać policjantów pracujących na miejscu znalezienia ciała. Policja nie odniosła się jeszcze do autentyczności fotografii ani do tego, kto mógł ją wykonać.

Obława za Tadeuszem Dudą ruszyła po tym, jak w Starej Wsi pod Limanową doszło do tragicznych wydarzeń.

Tadeusz Duda nie żyje. Jak doszło do tragedii w Starej Wsi?

Przypomnijmy, do tragedii doszło w piątek 27 czerwca. 57-letni Tadeusz Duda miał postrzelić swoją teściową, po czym zastrzelił swoją córkę i jej męża. Starsza kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. W chwili ataku w domu przebywało też roczne dziecko, które na szczęście nie żadnych doznało obrażeń.

Mężczyzna uciekł z miejsca zbrodni. Jego porzucony samochód znaleziono w pobliżu lasu. Szeroko zakrojone poszukiwania, w które zaangażowano setki funkcjonariuszy, trwały od pięciu dni.

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Artur Bednarek wyznaczył nagrodę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych za przekazanie informacji, która bezpośrednio doprowadzi do zatrzymania. Swój udział w akcji poszukiwawczej zapowiedział również były detektyw Krzysztof Rutkowski, który zapowiedział swój wyjazd do Limanowej i również wyznaczył nagrodę w kwocie 10 tysięcy euro.

Obława zakończyła się we wtorek, 1 lipca, odnalezieniem ciała poszukiwanego 57-latka.