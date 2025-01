Tak w PRL wyglądały ferie zimowe w Zakopanem. Klimatyczne zdjęcia

Skandal! Seria kradzieży na oddziale pediatrycznym w Bochni. To były prezenty dla chorych dzieci

Zakopane w latach PRL tętniło życiem zwłaszcza zimą, kiedy to miasto zamieniało się w centrum sportów zimowych i wypoczynku. Charakterystyczne dla tego okresu były zorganizowane wyjazdy dla dzieci i młodzieży, często zapewniane przez zakłady pracy w ramach tzw. wczasów pracowniczych. Ośrodki wypoczynkowe, schroniska i pensjonaty gościły licznych uczestników kolonii zimowych, którzy uczyli się jazdy na nartach na stokach Gubałówki czy Nosala.

W PRL infrastruktura narciarska i rekreacyjna była znacznie skromniejsza niż obecnie, jednak Zakopane już wtedy było zimową stolicą Polski i przyciągało tłumy turystów. Oczywiście zdecydowanie mniej było wówczas luksusowych restauracji, lokali rozrywkowych oraz straganów. Klimat minionej epoki dzisiaj możemy podziwiać już tylko na archiwalnych zdjęciach. Zabieramy Was w taką właśnie sentymentalną podróż w czasie. Jak w PRL wyglądały zimowe ferie w Zakopanem? Możecie to sobie przypomnieć przeglądając zdjęcia z galerii, która znajduje się poniżej. Widać na nich piękne tatrzańskie krajobrazy, tradycyjną góralską zabudowę, miłośników białego szaleństwa korzystających z tras narciarskich, a także turystów z ciekawością oglądających wyroby oferowane przez lokalnych sprzedawców. Być może ktoś z Was rozpozna siebie na fotografiach Narodowego Archiwum Cyfrowego?

Terminy ferii zimowych 2025

20 stycznia - 2 lutego 2025: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

27 stycznia – 9 lutego 2025: podlaskie, warmińsko-mazurskie

3 lutego – 16 lutego 2025: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

17 lutego - 2 marca 2025: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

