Kardynał Stanisław Dziwisz, przebywający obecnie w Watykanie, ujawnił nieznane dotąd szczegóły wizyty papieża Franciszka w Krakowie. Pielgrzymka odbyła się w 2016 r. i była związana ze Światowymi Dniami Młodzieży. W wypowiedzi dla Vatican News polski purpurat zdradził, że Franciszek mieszkając w Pałacu Arcybiskupim w Krakowie szokował swoim zachowaniem.

– Sześć dni mieszkał na Franciszkańskiej. Podziwialiśmy go. Nie tylko dlatego, że był papieżem. Rano, gdy wszyscy jeszcze spali, on już chodził po korytarzach i modlił się. Siostry chciały sprzątać mu mieszkanie… Sam sobie prał skarpetki, wszystko sam sobie prał. Do końca miał ducha franciszkańskiego – powiedział kard. Stanisław Dziwisz.

Wraz z kard. Stanisławem Dziwiszem, archidiecezję krakowską w czasie uroczystości żałobnych reprezentować będzie abp Marek Jędraszewski, który w przededniu pogrzebu papieża Franciszka będzie przewodniczył mszy św. w jego intencji w rzymskim kościele św. Stanisława o godz. 18.30.

Obecnie w Kolegium Kardynalskim zasiada pięciu Polaków. Tylko jeden z nich przekroczył wiek 80 lat i tym samym stracił prawa elektorskie. W konklawe nie będzie uczestniczył kard. Stanisław Dziwisz, może on jednak - podobnie jak inni członkowie Kolegium - brać udział w tzw. kongregacjach, czyli naradach kardynałów następujących przed konklawe.

Kardynałami elektorami: kard. Kazimierz Nycz, kard. Stanisław Ryłko, kard. Grzegorz Ryś oraz kard. Konrad Krajewski. Tylko ten ostatni nie jest związany z Małopolską. Kardynałowie Nycz i Ryś byli wcześniej biskupami pomocniczymi w Krakowie, natomiast kard. Ryłko urodził się w Andrychowie i ukończył krakowskie seminarium duchowne. Od lat pracuje w Rzymie, obecnie pełni funkcję archiprezbitera bazyliki Matki Bożej Większej, w której pochowany zostanie papież Franciszek.

Księga kondolencyjna po śmierci papieża Franciszka w Krakowie