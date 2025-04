Abp Jędraszewski niespodziewanie wezwany przez papieża. Zdradził, czego dotyczyła rozmowa z Franciszkiem

W Poniedziałek Wielkanocny zmarł papież Franciszek. Do wiadomości o śmierci biskupa Rzymu odniósł się metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Hierarcha wspomniał przede wszystkim o rozmowie, którą odbył z papieżem, gdy został przez niego niespodziewanie wezwany. Abp Jędraszewski był wówczas metropolitą łódzkim, ale wkrótce miało się to zmienić. Według relacji duchownego, podczas rozmowy papież poprosił go o przeniesienie się do Krakowa i objęcie stolicy biskupiej na Wawelu. Nominacja została ogłoszona pod koniec 2016 r., a kanonicznie abp Jędraszewski objął archidiecezję krakowską na początku 2017 r. W Krakowie zastąpił kard. Stanisława Dziwisza, który przeszedł na emeryturę.

– Osobiście głęboko wspominam chwilę, kiedy niespodzianie, będąc w Rzymie, zostałem przez niego wezwany i – nie boję się nawiązać do tej rozmowy i do tego, co powiedział wówczas – poproszony bym objął stolicę arcybiskupią w Krakowie… Pamiętam też z wielkim wzruszeniem tę osobistą rozmowę z 3 kwietnia ubiegłego roku, kiedy w obliczu zbliżającego się mojego wieku emerytalnego, mogłem zdać przez nim relację z życia Archidiecezji Krakowskiej - powiedział abp Marek Jędraszewski.

Z kolei ostatnie spotkanie metropolity krakowskiego z papieżem Franciszkiem odbyło się w czerwcu 2024 r. przy okazji beatyfikacji ks. Michała Rapacza.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku abp Marek Jędraszewski złożył papieżowi rezygnację z pełnionego urzędu. To standardowa procedura dla biskupów, którzy ukończyli 75 lat. Do tej pory Stolicy Apostolska nie wskazała następcy abp. Jędraszewskiego, stąd hierarcha nadal kieruje archidiecezją krakowską.

Msza św. za papieża Franciszka w Łagiewnikach

W Niedzielę Miłosierdzia, 27 kwietnia o godz. 10.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach sprawowana będzie msza święta dziękczynna za życie i pontyfikat papieża Franciszka.

– Właśnie tam pragniemy Bogu dziękować za wszystkie dobre dzieła, które stały się dzięki Ojcu Świętemu Franciszkowi, które on zapoczątkował i które stały się w ten sposób częścią życia Kościoła. Modlimy się bardzo serdecznie o spokój jego duszy i polecamy go Bożemu Miłosierdziu, które jest przecież nieskończone, a na pewno łaskawe dla wszystkich jego wiernych sług - przekazał abp Jędraszewski.

Kto następcą papieża Franciszka? Ci kardynałowie są faworytami konklawe

Sonda Jak oceniasz pontyfikat papieża Franciszka? Był bardzo dobrym papieżem Jego pontyfikat przypadł na trudne czasy Nikt nie zastąpi Jana Pawła II Odszedł zbyt szybko, nie zdążył wszystkiego zrobić

Kto następcą papieża Franciszka? Ci kardynałowie są faworytami konklawe Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.