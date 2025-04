Żałoba narodowa w Polsce 26.04.2025 r. Prezydent podjął decyzję po śmierci papieża Franciszka

Matura język angielski 2025: Przecieki, arkusze CKE, odpowiedzi z angielskiego. Wszystko co musisz wiedzieć o maturze z angielskiego 2025

Żałoba narodowa w Polsce 26.04.2025 r. Prezydent RP podjął decyzję

W Polsce żałobę narodową ogłasza Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Dzieje się tak w sytuacjach, które poruszają cały naród – najczęściej są to tragedie, katastrofy lub śmierć postaci o wyjątkowym znaczeniu dla państwa lub społeczeństwa.

Choć nie istnieje żaden formalny zapis, który nakazuje wprowadzenie żałoby po śmierci papieża, to warto przypomnieć, że po śmierci Jana Pawła II w 2005 roku w Polsce ogłoszono żałobę narodową, która trwała od 3 do 8 kwietnia. Był to gest ogromnego szacunku wobec papieża-Polaka.

Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o ogłoszeniu żałoby narodowej w dniu pogrzebu papieża Franciszka, czyli w sobotę, 26.04.2025 r. Decyzja ta wymaga jednak kontrasygnaty premiera. Dokument w tej sprawie ma zostać przekazany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

Decyzja prezydenta Andrzeja Dudy o ogłoszeniu żałoby narodowej w dniu pogrzebu papieża Franciszka jest wyrazem szacunku i pamięci dla zmarłego papieża. Żałoba narodowa to czas zadumy i refleksji, w którym Polacy jednoczą się w żalu po stracie ważnej osobistości.

Żałoba narodowa w Polsce – kiedy ostatnio?

Żałoba narodowa to czas zadumy i refleksji, w którym obywatele oddają hołd zmarłym. W Polsce ogłaszana jest w wyjątkowych okolicznościach, gdy kraj dotyka ogromna tragedia lub gdy umiera osoba szczególnie zasłużona dla narodu. Ostatnie żałoby narodowe w Polsce zostały ogłoszone w związku z następującymi wydarzeniami:

15–16 lutego 2023 – po śmierci byłego premiera Jana Olszewskiego.

18-19 stycznia 2019 – po tragicznej śmierci prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza.

23 grudnia 2018 - po katastrofie górniczej w Stonawie (13 ofiar śmiertelnych)

3 listopada 2013 - po śmierci pierwszego premiera III RP Tadeusza Mazowieckiego

5–6 marca 2012 - po katastrofie kolejowej pod Szczekocinami (16 ofiar śmiertelnych)

10-18 kwietnia 2010 – po katastrofie smoleńskiej, w której zginął prezydent Lech Kaczyński oraz 95 innych osób.

21–22 września 2009 - po katastrofie górnicza w kopalni „Wujek” – „Ruch Śląsk” (20 ofiar śmiertelnych)

14–16 kwietnia 2009 - po pożarze hotelu socjalnego w Kamieniu Pomorskim (23 ofiary śmiertelne)

24–26 stycznia 2008 - po katastrofie lotniczej w Mirosławcu (20 ofiar śmiertelnych)

23–25 lipca 2007 - po katastrofie polskiego autokaru we Francji (26 ofiar śmiertelnych)

23–25 listopada 2006 - po katastrofie górniczej w kopalni Halemba (23 ofiary śmiertelne)

29 stycznia - 1 lutego 2006 – po katastrofie budowlanej w Chorzowie (hala Międzynarodowych Targów Katowickich - 65 ofiar śmiertelnych)

2–5 kwietnia 2005 – po śmierci papieża Jana Pawła II

Każda z tych decyzji była podejmowana w odpowiedzi na szczególne wydarzenia, które poruszyły cały kraj.

Żałoba narodowa w Argentynie po śmierci papieża Franciszka

Władze Argentyny ogłosiły 7-dniową żałobę narodową w związku ze śmiercią pochodzącego z tego kraju papieża. Franciszek zmarł w poniedziałek rano w Rzymie w wieku 88 lat.

Jak poinformował rzecznik argentyńskiego rządu Manuel Adorni, w poniedziałek zostaną opublikowane szczegóły dotyczące 7-dniowej żałoby narodowej związanej ze śmiercią papieża, którego określił mianem „przewodnika dla milionów mężczyzn i kobiet”.

Żałobę narodową po śmierci papieża Franciszka ogłosiła też Hiszpania oraz Portugalia.