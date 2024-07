— Czy wóz, jaki ciągną konie do Morskiego Oka POD GÓRĘ, jest ciężki? Wiecie, ile razy słyszałam obelgi od kanapowych pseudoobrońców i internetowych znafcuf koni z Morskiego Oka: ,,Sama sobie ciągnij ten wóz"? O JEDEN RAZ ZA DUŻO 😆 Może zaciekawią was te osobiste dane: klacz z filmiku waży całe 54 kilo, po kilku pączkach dochodzi do 55 😅...czyli jakieś 12-14 razy mniej niż przeciętny koń zaprzęgowy..Dla jasności: nie zarabiam na tym transporcie, nikt mi nie zapłacił za ten post, nie jestem córką fiakra, nie randkuję z żodnym — czytamy w opisie do nagrania (pisownia oryginalna). — Uważam, że dwa potężne konie zaprzęgowe są ,,troszkę" silniejsze, a praca 1.5-2 godzin co drugi dzień (tyle najczęściej pracuje para koni na trasie!!) nie stanowi zagrożenia dla ich zdrowia, jakiegoś wielkiego wysiłku czy przemęczenia 👊 Mam w stajni konia, który pracował w Morskim Oku i jest zdrowy i fantastyczny — dodała kobieta w masce konia.