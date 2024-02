Małopolska

Te zapomniane małopolskie góry są idealne na rodzinny wyjazd. Nie ma tu drożyzny i długich kolejek

Beskid Wyspowy to jeden z najbardziej magicznych rejonów Małopolski i zarazem obszar geograficzny pełen atrakcji turystycznych. To również miejsce, gdzie na próżno szukać tatrzańskich tłumów, kolejek i wszechobecnej drożyzny. Beskid Wyspowy to pasmo górskie idealne dla rodzin, miłośników sportu i osób poszukujących bliskiego kontaktu z naturą. Poznajcie to miejsce w galerii, którą przygotowaliśmy.