To najstarsze miasto w Małopolsce. Powstało na długo przed Krakowem!

Nocna eksplozja przed jednym z domów. Policja szuka sprawców. "Nie była to jedna osoba"

Co tam się stało?!

To najniebezpieczniejsze psy. Są w specjalnym wykazie ras agresywnych. Nie znajdziesz tam dobermana i bulteriera

Spis treści

Najstarszym miastem w Małopolsce nie jest Kraków!

Wiele osób jest przekonanych, iż Kraków to jedno z najstarszych miast w naszym kraju oraz najstarsze w Małopolsce. Takie myślenie wydaje się całkowicie sensowne i zrozumiałe, bowiem przecież to właśnie Kraków pełnił funkcję stolicy naszego kraju przez lata, to tam znajduje się Wawel, stare kamienice czy kultowa legenda smoka. Jednakże rzeczywistość jest nieco bardziej złożona i okazuje się, że tytułu najstarszego miasta w Małopolsce wcale nie dzierży Kraków, a inna mało znana miejscowość.

Jakie miasto w Małopolsce jest najstarsze? Zaszczytny tytuł nosi Bochnia!

Wyjątkowy tytuł najstarszego miasta w Małopolsce nosi Bochnia, która zwycięża pod względem praw miejskich, bowiem te otrzymała szybciej niż Kraków. Miejscowość powstała w 1253 roku i to właśnie wtedy Bolesław Wstydliwy nadał jej przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim. Bochnia to niewielkie miasteczko liczące niespełna 30 tys. mieszkańców, które uznawane jest przez turystów za bardzo klimatyczne. Na miejscu nie sposób o nudę, bowiem atrakcji jest co niemiara! Popularnością cieszy się m.in. Muzeum Motyli Arthropoda, Muzeum im. prof. Stanisława Fischera oraz oczywiście Kopalnia Soli Bochnia, która jest wizytówką miejscowości.

Dzięki uprzejmości portalu krakow.eska.pl poniżej zamieszczamy fotografie słynnej kopalni oraz okolic miasteczka.