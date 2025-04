Tragiczny wypadek na Podhalu: Czy błąd ratowników przyczynił się do śmierci rowerzysty? Prokuratura bada sprawę!

Do zdarzenia doszło w środę, 16 kwietnia 2025 roku, około godziny 17:00. Rowerzysta, w wyniku zderzenia z ciężarówką, doznał poważnych obrażeń i został przewieziony do szpitala w Nowym Targu. Tam lekarze mieli stwierdzić, że pacjent został źle zaintubowany – rurka intubacyjna miała trafić nie do płuc, lecz do żołądka, gdzie przez kilkadziesiąt minut pompowano tlen. Informacja o tym znalazła się w akcie zgonu, który jest w posiadaniu prokuratury.

Dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu, Marek Wierzba, potwierdził, że lekarz SOR zauważył nieprawidłowe zaintubowanie pacjenta. – Rurka intubacyjna faktycznie była wprowadzona do żołądka, a nie płuc – powiedział dyrektor Wierzba w rozmowie z Onetem.

Z kolei koordynator ratowników medycznych z Zakopanego, Paweł Mickowski, przekonuje, że do błędu doszło w wyniku nieszczęśliwego wypadku podczas transportu pacjenta w szpitalu. – Ratownicy przekazali mi, że na ostatnich metrach przed wjazdem do sali reanimacyjnej butla z tlenem spadła z noszy. To spowodowało, że wysunęła się w ciele poszkodowanego rurka intubacyjna, która nie była wówczas już w tchawicy – wyjaśnił Mickowski.

Prokuratura wszczyna śledztwo. Sekcja zwłok wyjaśni przyczyny śmierci

Prokuratura Rejonowa w Zakopanem wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku. Zabezpieczono ciało zmarłego rowerzysty do sekcji zwłok, która zostanie przeprowadzona w Collegium Medicum UJ w Krakowie. Biegli mają ustalić, czy do śmierci mężczyzny przyczyniły się tylko obrażenia powstałe w wyniku wypadku, czy również ewentualny błąd medyczny.

– Jeśli uznają, że do tego, iż finalnie on zmarł, przyczyniły się nie tylko obrażenia powstałe na skutek wypadku, ale też jakiś błąd medyczny, to na pewno będzie to zawarte w ich opinii posekcyjnej – powiedziała Onetowiszefowa zakopiańskiej prokuratury, prok. Aneta Hładki.

Sprawa jest w toku, a prokuratura bada wszystkie okoliczności zdarzenia. Od wyników sekcji zwłok zależy, czy zostaną postawione zarzuty i komu.

Źródło: Onet