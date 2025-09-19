Tragiczny wypadek w Bielanach. Nie żyje kierowca toyoty!

Na drodze wojewódzkiej nr 948 w Bielanach doszło do tragicznego wypadku, w którym kierowca toyoty z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z ciężarówką.

W wyniku zderzenia kierowca samochodu osobowego poniósł śmierć na miejscu.

Droga DW 948 została całkowicie zamknięta, a policja kieruje ruch na objazdy.

Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi śledztwo w celu ustalenia przyczyn wypadku, nie wykluczając zasłabnięcia kierowcy, nieuwagi lub innych okoliczności.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca toyoty z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. Tam doszło do zderzenia z ciężarówką z naczepą, którą prowadził 62-letni mieszkaniec powiatu wadowickiego. Siła uderzenia była tak duża, że samochód ciężarowy po kolizji zjechał z drogi i uderzył w drzewo.

– Niestety, w wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł kierowca samochodu osobowego – przekazali funkcjonariusze pracujący na miejscu tragedii.

Na miejscu wypadku od kilku godzin działają wszystkie służby ratunkowe – policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Prowadzone są szczegółowe oględziny pod nadzorem prokuratora, który nadzoruje czynności zmierzające do ustalenia dokładnych przyczyn oraz okoliczności tragicznego zdarzenia.

Z uwagi na prowadzone działania droga wojewódzka nr 948 w Bielanach została całkowicie zamknięta. Policja informuje o konieczności korzystania z objazdów i apeluje do kierowców o ostrożność. – Kierowcy jadący z Oświęcimia do Kęt oraz z Kęt do Oświęcimia drogą DW 948 powinni kierować się trasami alternatywnymi, z pominięciem Bielan – informują mundurowi.

Policja pod nadzorem prokuratury będzie teraz szczegółowo wyjaśniać, dlaczego kierowca samochodu osobowego nagle zjechał na przeciwny pas ruchu.