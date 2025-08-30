Tragiczny wypadek w Sierczy. Wśród ofiar 15-letni zapaśnik. "Wspaniały, skromny i pełen pasji"

W Sierczy pod Wieliczką doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło trzech nastolatków, z których żaden nie posiadał prawa jazdy.

Pojazd, zabrany bez zgody od nieświadomych krewnych, jechał z prędkością ponad 100 km/h i stanął w płomieniach po uderzeniu w betonowy przepust.

Wśród ofiar jest 15-letni zapaśnik z klubu Bieżanowianka Kraków; mieszkańcy słyszeli huk i widzieli płonące auto.

Tragedia rozegrała się w nocy z czwartku na piątek, 28-29 czerwca, w Sierczy pod Wieliczką. W wyniku wypadku samochodowego zginęło trzech nastolatków poniżej 18. roku życia. Żaden z nich nie miał prawa jazdy, a auto, którym jechali, zostało wcześniej zabrane od niczego nieświadomych krewnych przebywających za granicą.

Według pierwszych ustaleń śledczych, samochód poruszał się z prędkością przekraczającą 100 km/h. Na wąskiej, krętej drodze kierowca stracił panowanie nad pojazdem, który uderzył w betonowy przepust i stanął w płomieniach. Pożar gasiło 15 strażaków. – Nasze działania polegały na ugaszeniu pożaru, wewnątrz samochodu odnaleźliśmy trzy ofiary śmiertelne. Niestety nie mogliśmy zidentyfikować ani wieku ani płci ofiar – powiedział kpt Hubert Ciepły, rzecznik prasowy PSP w Krakowie.

Bezpośredni świadek zdarzenia relacjonował reporterce "Super Expressu" dramatyczne chwile: – Usłyszeliśmy najpierw ogromny huk, a zaraz potem wybuch, wybiegliśmy na drogę, auto stało w płomieniach, zaczęło się już palić pobliskie drzewo, zaraz przyjechały straże pożarne – opowiada mieszkanka pobliskiego domu.

Jedną z ofiar był 15-letni Jakub, utalentowany zapaśnik klubu Bieżanowianka Kraków. Jeszcze niedawno zdobył wicemistrzostwo Polski w zapasach w kategorii U14. Klub z ogromnym żalem poinformował o śmierci swojego zawodnika:

„Z ogromnym smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszego Kuby. Odszedł od nas w tak młodym wieku, pozostawiając po sobie pustkę, której nic nie wypełni.

Był nie tylko niezwykle utalentowanym i pracowitym zawodnikiem – wicemistrzem Polski w zapasach U-14 – ale przede wszystkim wspaniałym, skromnym i pełnym pasji człowiekiem. Każdy, kto miał okazję go poznać, zapamięta jego uśmiech, determinację i serce, które wkładał we wszystko, co robił.

Rodzinie, bliskim oraz całej społeczności zapaśniczej składamy najszczersze wyrazy współczucia. Pamięć o Kubie na zawsze pozostanie w naszych sercach.

Spoczywaj w pokoju. 🕯️ – napisano na Facebooku klubu.