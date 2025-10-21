Tramwaje wracają na most Grunwaldzki. Znamy dokładną datę

To informacja, na którą z niecierpliwością czekały tysiące mieszkańców Krakowa! Remont mostu Grunwaldzkiego, który od miesięcy znacząco utrudniał poruszanie się po mieście, wchodzi w kluczową fazę. Jak poinformował Aleksander Miszalski, już 31 października na przeprawę wrócą tramwaje.

Autor: Mach240390/CC BY 4.0/wikipedia/ Creative Commons Most Grunwaldzki
  • Tramwaje wracają na most Grunwaldzki w Krakowie już 31 października, przed dniem Wszystkich Świętych.
  • Umożliwi to lepszy dojazd do centrum i na cmentarze dla mieszkańców południowych dzielnic.
  • Prace remontowe na moście wciąż trwają, w tym układanie asfaltu i remont chodnika od strony Wawelu.
  • Otwarcie mostu dla kierowców planowane jest na koniec listopada, wcześniej niż pierwotnie zakładano.

Tramwaje wracają na most Grunwaldzki! To wielka ulga przed uroczystością Wszystkich Świętych

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski przekazał w mediach społecznościowych, że już we wtorek, 31 października, zostanie wznowiony ruch tramwajowy na moście Grunwaldzkim. Data ta nie jest przypadkowa i ma ogromne znaczenie dla mieszkańców. Uruchomienie połączeń tuż przed 1 listopada pozwoli tysiącom osób na sprawny i szybki dojazd w okolice cmentarzy, by odwiedzić groby bliskich. To wielka ulga, szczególnie dla mieszkańców południowych dzielnic Krakowa, dla których zamknięcie przeprawy oznaczało konieczność korzystania z uciążliwych objazdów i przesiadek.

- To efekt dobrej współpracy Zarządu Dróg Miasta Krakowa i wykonawcy, którzy przez ostatnie tygodnie intensywnie pracowali, by zniwelować opóźnienie spowodowane pracami MPEC – poinformował prezydent Krakowa.

Przypomnijmy, że jeszcze miesiąc temu władze samorządowe szacowały, że tramwaje wrócą na most Grunwaldzki dopiero 8 listopada.

Kiedy kierowcy wrócą na most Grunwaldzki? Znamy kolejne terminy prac

Powrót tramwajów to kamień milowy w remoncie, ale nie oznacza on jeszcze końca wszystkich prac. Na moście wciąż trwają intensywne roboty. Obecnie ekipy budowlane skupiają się na układaniu nowej nawierzchni asfaltowej. Jak informują drogowcy, ten etap również przebiega bardzo sprawnie. Dzięki temu jest już pewne, że kierowcy samochodów osobowych wrócą na przeprawę wcześniej, niż zakładał harmonogram. Ruch samochodowy na moście Grunwaldzkim ma zostać przywrócony pod koniec listopada.

Po udostępnieniu mostu dla aut, wykonawcę czeka jeszcze ostatni etap prac. Będzie on polegał na kompleksowym remoncie chodnika po stronie Wawelu. Te prace nie powinny już jednak powodować tak dużych utrudnień w ruchu. Mieszkańcy Krakowa mogą więc odetchnąć z ulgą.

