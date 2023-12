Turysta wywołał lawinę w Tatrach i pojechał do domu. TOPR godzinami szukał ofiar

Tunel na Zakopiance zamknięty z powodu ćwiczeń. Jak długo potrwają utrudnienia?

Tunel pod Luboniem Małym na Zakopiance to część drogi ekspresowej S7, która równocześnie wchodzi w skład Transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że przepisy dotyczące bezpieczeństwa tuneli na tego rodzaju trasach nakładają obowiązek przeprowadzenia co roku ćwiczeń dla personelu tunelu i służb ratunkowych. Ostatnie ćwiczenia w tunelu pod Luboniem Małym zostały przeprowadzone tuż przed jego otwarciem.

Kolejne ćwiczenia zostaną przeprowadzone we wtorek, 12 grudnia. Z tego powodu w godz. 10.00-14.00 tunel pod Luboniem Małym będzie całkowicie nieprzejezdny. W czasie trwania ćwiczeń nie będzie również przejezdna trasa równoległa - tzw. stara Zakopianka.

Zamknięty tunel na Zakopiance. Objazdy

Jadący od strony Krakowa w kierunku Rabki na węźle Lubień będą musieli zjechać na drogę wojewódzką nr 968 prowadzącą do Mszany Dolnej i dalej na drogę krajową nr 28, którą będzie można dojechać do węzła Skomielna Biała i powrócić na trasę S7, czyli Zakopiankę. Samochody jadące od strony Zakopanego w kierunku Krakowa na węźle Skomielna Biała zjadą z kolei na DK28 w kierunku Mszany Dolnej, a następnie skręcą w lewo na DW968, którą dojadą do węzła Lubień.

W ćwiczeniach wezmą udział strażacy, medycy i policjanci oraz pracownicy Centrum Zarządzania Tunelem, Wydziału Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Sprawdzimy funkcjonowanie systemów ratowniczych tunelu i przećwiczymy koordynację działań różnych służb.

