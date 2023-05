Turysta runął z Rysów! Spadając, trafił w kobietę. Jak to się skończyło?

Matura ustna: polski. Pytania z 12 maja są znane. Pula pytań 13-15. Sprawdź, co było na ustnym polskim!

Kilka dni pięknej pogody sprawiło, że w Tatrach zaroiło się od amatorów wspinaczki. Nawet ci, którzy idą w góry prawidłowo wyposażeni, są narażeni na wypadki, a Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jak zwykle apeluje o rozwagę i ostrożność. Właśnie poinformowano o serii wypadków, do których doszło w Tatrach w ciągu ostatnich dni. Najbardziej dramatyczny wydarzył się na najwyższym szczycie Polski. W czwartek, 11 maja do TOPR zadzwoniła przerażona kobieta, mówiąc, że jej partner spadł z najwyższego szczytu Polski. Runął z wysokości około czterystu metrów tak zwaną Rysą z okolic Przełączki pod Rysami. Mężczyzna przeżył upadek, z obrażeniami głowy i potłuczeniami trafił do szpitala w Zakopanem na pokładzie śmigłowca ratunkowego.

"Turystka może mówić o ogromnym szczęściu, ponieważ miała na głowie kask wspinaczkowy, który ocalił jej życie"

Jak się potem okazało, podczas upadku mężczyzna trafił w przypadkową kobietę, a konkretnie uderzył ją rakiem w głowę. Zapewne skończyłoby się to tragicznie, gdyby nie fakt, że turystka miała na głowie kask. Raki pozostawiły na nim wyraźne ślady. Jej również udzielili pomocy TOPR-owcy. "Turystka może mówić o ogromnym szczęściu, ponieważ miała na głowie kask wspinaczkowy, który ocalił jej życie! Spadający Rysą mężczyzna uderzył ją rakiem w głowę. Zakończyło się na niewielkiej ranie ciętej i prawdopodobnie wstrząśnieniu mózgu" - piszą ratownicy TOPR na swoim profilu na Facebooku.

Oto dlaczego warto nosić kaski w takich miejscach jak np. Rysy...Szczegóły zdarzenia: https://t.co/vWaHJe1jbtfot. TOPR pic.twitter.com/Zj1uMMcqsM— Tatromaniak (@Tatromaniakpl) May 12, 2023

