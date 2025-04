Spis treści

Turnus z dala od uzdrowiska? Ucieknij od tłumów i ciesz się uzdrawiającą mocą wód mineralnych!

Choć wielu kuracjuszy wybiera popularne uzdrowiska na turnus, to istnieją miejsca, które oferują wszystko, co najlepsze dla zdrowia, a jednocześnie pozwalają na spokojny wypoczynek z dala od tłumów. Idealnym tego przykładem może być miejscowość zlokalizowana w samym sercu gór, która nie posiada statusu uzdrowiska, lecz mimo to słynie z leczniczych wód mineralnych świetnie wpływających na zdrowie. Mowa oczywiście o Krościenku nad Dunajcem w województwie małopolskim, które może być świetną alternatywą dla Krynicy-Zdroju.

Krościenko nad Dunajcem idealne dla kuracjuszy

Krościenko nad Dunajcem to malownicza miejscowość położona u stóp Pienin, która oferuje niemalże wszystko to, czego potrzebuje kuracjusz: czyste powietrze, górski klimat, spokój z dala od tłumów i dostęp do leczniczych wód mineralnych. Pobyt w Krościenku jest więc doskonałą okazją, by zadbać o zdrowie i samopoczucie, korzystając z dobrodziejstw natury.

W galerii zdjęć poniżej zamieszczamy fotografie Krościenka nad Dunajcem, zachęcamy do sprawdzenia.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Co ciekawego w Krościenku nad Dunajcem?

Krościenko nad Dunajcem to idealne miejsce na wypoczynek przez cały rok! Na turystów w każdym wieku czekają liczne atrakcje, takie jak Muzeum Pienińskiego Parku Narodowego, zabytkowy kościół z XIV wieku, pomnik Władysława Jagiełły, zabytkowe domy mieszczańskie czy malownicza Ulica Trzech Koron.

Popularnym urozmaiceniem pobytu w miejscowości może być także kultowy spływ Dunajcem, który będzie emocjonującym przeżyciem w szczególności latem. Zarówno zimą jak i wiosną natomiast odnajdą się tu także miłośnicy górskich wędrówek - szlaki turystyczne oferują dostęp do najpiękniejszych zakątków Pienin, w tym do słynnych Trzech Koron oraz Sokolicy.

Dunajec zbiera śmiertelne żniwo Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czytaj więcej o polskim samorządzie w serwisie Polski Samorząd