Utrudnienia na A4! Drogowcy zrobią przegląd mostu przy stopniu wodnym Kościuszko

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-08-08 11:55

Kierowcy planujący podróż autostradą A4 w weekend (9-10 sierpnia) powinni przygotować się na utrudnienia. W sobotę i niedzielę przeprowadzony zostanie szczegółowy przegląd techniczny mostu na Wiśle, co wiąże się z czasowym zamknięciem jednego pasa ruchu. Sprawdź, w jakich godzinach wystąpią utrudnienia i jak wpłynie to na Twoją podróż.

  • W weekend 9-10 sierpnia kierowcy na autostradzie A4 muszą liczyć się z utrudnieniami z powodu przeglądu technicznego mostu na Wiśle w rejonie stopnia wodnego „Kościuszko”.
  • W sobotę 9 sierpnia, w godzinach 8:00-18:00, zamknięty będzie jeden pas ruchu: najpierw w kierunku Katowic, a następnie w kierunku Tarnowa.
  • GDDKiA nie wyklucza, że utrudnienia mogą potrwać również w niedzielę 10 sierpnia, w godzinach 8:00-12:00 na jezdni w kierunku Tarnowa.
  • Na odcinku, gdzie odbywa się przegląd, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h.

Kraków: Przegląd mostu na A4 – kiedy spodziewać się utrudnień?

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przegląd mostu na Wiśle na autostradzie A4 (w rejonie stopnia wodnego „Kościuszko”) rozpocznie się w sobotę, 9 sierpnia o godzinie 8:00. W pierwszej kolejności, do wczesnego popołudnia, zamknięty będzie jeden pas ruchu jezdni w kierunku Katowic. Następnie utrudnienia dotkną kierowców jadących w kierunku Tarnowa.

- W sobotę i niedzielę przeprowadzimy szczegółowy przegląd techniczny mostu na Wiśle na autostradzie A4 (stopień wodny „Kościuszko”). Z tego powodu w sobotę od 8:00 do wczesnego popołudnia zamknięty będzie jeden pas ruchu jezdni w kierunku Katowic. Następnie, od wczesnego popołudnia do 18:00 zamknięty będzie jeden pas ruchu w kierunku Tarnowa – czytamy w komunikacie GDDKiA.

Polecany artykuł:

12-latka na rowerze potrącona na al. Jana Pawła II w Tarnowie. Dziecko trafiło …

Utrudnienia na A4 mogą potrwać do niedzieli. Jakie zmiany dla kierowców?

Choć planowo przegląd ma zakończyć się w sobotę, GDDKiA nie wyklucza, że w przypadku przedłużających się prac, utrudnienia na A4 mogą potrwać również w niedzielę, 10 sierpnia. W takim scenariuszu, w godzinach od 8:00 do 12:00, zamknięty pozostanie jeden pas ruchu jezdni w kierunku Tarnowa.

W związku z prowadzonymi pracami, na odcinku autostrady, gdzie odbywa się przegląd, obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 80 km/h. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i stosować się do oznakowania.

Super Express Google News
Pociąg rozerwał dostawczego busa na strzępy
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AUTOSTRADA A4
GDDKIA
UTRUDNIENIA KRAKÓW