Utrudnienia na A4! Drogowcy zrobią przegląd mostu przy stopniu wodnym Kościuszko

W weekend 9-10 sierpnia kierowcy na autostradzie A4 muszą liczyć się z utrudnieniami z powodu przeglądu technicznego mostu na Wiśle w rejonie stopnia wodnego „Kościuszko”.

W sobotę 9 sierpnia, w godzinach 8:00-18:00, zamknięty będzie jeden pas ruchu: najpierw w kierunku Katowic, a następnie w kierunku Tarnowa.

GDDKiA nie wyklucza, że utrudnienia mogą potrwać również w niedzielę 10 sierpnia, w godzinach 8:00-12:00 na jezdni w kierunku Tarnowa.

Na odcinku, gdzie odbywa się przegląd, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h.

Kraków: Przegląd mostu na A4 – kiedy spodziewać się utrudnień?

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przegląd mostu na Wiśle na autostradzie A4 (w rejonie stopnia wodnego „Kościuszko”) rozpocznie się w sobotę, 9 sierpnia o godzinie 8:00. W pierwszej kolejności, do wczesnego popołudnia, zamknięty będzie jeden pas ruchu jezdni w kierunku Katowic. Następnie utrudnienia dotkną kierowców jadących w kierunku Tarnowa.

- W sobotę i niedzielę przeprowadzimy szczegółowy przegląd techniczny mostu na Wiśle na autostradzie A4 (stopień wodny „Kościuszko”). Z tego powodu w sobotę od 8:00 do wczesnego popołudnia zamknięty będzie jeden pas ruchu jezdni w kierunku Katowic. Następnie, od wczesnego popołudnia do 18:00 zamknięty będzie jeden pas ruchu w kierunku Tarnowa – czytamy w komunikacie GDDKiA.

Utrudnienia na A4 mogą potrwać do niedzieli. Jakie zmiany dla kierowców?

Choć planowo przegląd ma zakończyć się w sobotę, GDDKiA nie wyklucza, że w przypadku przedłużających się prac, utrudnienia na A4 mogą potrwać również w niedzielę, 10 sierpnia. W takim scenariuszu, w godzinach od 8:00 do 12:00, zamknięty pozostanie jeden pas ruchu jezdni w kierunku Tarnowa.

W związku z prowadzonymi pracami, na odcinku autostrady, gdzie odbywa się przegląd, obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 80 km/h. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i stosować się do oznakowania.