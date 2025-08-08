W Tarnowie, na al. Jana Pawła II, 7 sierpnia po godzinie 18:00, 12-letnia rowerzystka została potrącona na przejściu dla pieszych przez samochód kierowany przez 69-letnią kobietę.

Dziewczynka z urazem głowy i nogi trafiła do szpitala, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Kierująca samochodem była trzeźwa.

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów.

69-letnia kierująca została przebadana na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu – była trzeźwa.

Policja apeluje o ostrożność. "Chwila nieuwagi może prowadzić do dramatycznych skutków"

Sprawą zajmują się policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Będą wyjaśniać szczegółowe okoliczności wypadku.

