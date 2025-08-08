12-latka na rowerze potrącona na al. Jana Pawła II w Tarnowie. Dziecko trafiło do szpitala

2025-08-08 9:44

W Tarnowie doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. 12-letnia rowerzystka została potrącona na przejściu dla pieszych przez samochód kierowany przez 69-letnią kobietę. Dziewczynka z urazem głowy i nogi trafiła do szpitala. Policja apeluje o ostrożność.

  • W Tarnowie, na al. Jana Pawła II, 7 sierpnia po godzinie 18:00, 12-letnia rowerzystka została potrącona na przejściu dla pieszych przez samochód kierowany przez 69-letnią kobietę.
  • Dziewczynka z urazem głowy i nogi trafiła do szpitala, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Kierująca samochodem była trzeźwa.
  • Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów.

Wypadek w Tarnowie. 12-letnia rowerzystka potrącona przez samochód

Do wypadku doszło w czwartek, 7 sierpnia, po godzinie 18:00 na al. Jana Pawła II w Tarnowie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 69-letnia mieszkanka powiatu krakowskiego, kierując samochodem osobowym, nie ustąpiła pierwszeństwa 12-latce, która przejeżdżała przez przejście dla pieszych na rowerze.

W wyniku zdarzenia samochód potrącił młodą rowerzystkę. 69-letnia kierująca została przebadana na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu – była trzeźwa. 12-latka doznała urazu głowy oraz lewej nogi i została przewieziona do Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie, gdzie pozostaje pod opieką lekarzy. Na szczęście, jak informuje policja, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policja apeluje o ostrożność. "Chwila nieuwagi może prowadzić do dramatycznych skutków"

Sprawą zajmują się policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Będą wyjaśniać szczegółowe okoliczności wypadku.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych oraz przejazdów dla rowerów. - Chwila nieuwagi może prowadzić do dramatycznych skutków – podkreślają funkcjonariusze.

12-latka na rowerze potrącona na al. Jana Pawła II w Tarnowie. Dziecko trafiło do szpitala
