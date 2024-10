Uzdrowiska w Polsce. Kuracjusze mają szeroki wybór

Uzdrowisk w Polsce jest stosunkowo dużo, więc bardzo często wybór okazuje się nie lada wyzwaniem. Jeśli planujesz prywatny turnus i samodzielnie decydujesz, do jakiej miejscowości chcesz wyjechać, pamiętaj, by przeanalizować kierunki leczenia w poszczególnych lokalizacjach. W niektórych miejscowościach bowiem ośrodki mogą nie zajmować się pewnym schorzeniem, lecz 50 km dalej w innym miasteczku dane uzdrowisko może już słynąć ze specjalizacji w tym zakresie.

W zależności od regionu kierunek leczenia może się nieco różnić, lecz co prawda m.in. w Małopolsce znajdziemy uzdrowiska, które zajmują się wieloma chorobami i tym samym są uwielbiane przez kuracjuszy, którzy zjeżdżają się tam z całej Polski. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najlepsze uzdrowiska w Małopolsce. Te oczarują cię nawet jesienią!

Małopolska to bez wątpienia jeden z piękniejszych regionów w naszym kraju. Seniorzy uwielbiają tę część Polski i doceniają tam w szczególności niepowtarzalne widoki oraz oczywiście klimat. Uzdrowisk w województwie jest sporo, lecz jeśli planujesz wyjazd polecamy wybrać się do jednej z TOP 5 miejscowości tego typu, by zadbać o swoje zdrowie za wsze czasy!