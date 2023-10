W Małopolsce dyskutowano nad programem rozwoju turystyki społecznej i aktywności fizycznej społeczeństwa. Plany napawają optymizmem

We dwóch bestialsko skatowali 22-latka. Maczetą uderzali go nawet w głowę

Został zaatakowany nożem we własnym łóżku! Włamali się do jego mieszkania, gdy spał

Małopolskie. Konferencja dotycząca programu rozwoju turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa

Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało dotacje na specjalny program aktywizujący seniorów i osoby ze szczególnymi potrzebami, które zyskają możliwość poznania naszego kraju. Rozpoczynamy systemowe wsparcie dla osób senioralnych, dzieci z domów dziecka i osób niepełnosprawnych, by mogli rozwijać swoje zainteresowania, zapowiedzieli rządzący MSiT. Cały prjekt jest wartości 6,5 miliona zł i właśnie ta kwota z budżetu państwa zostanie przeznaczona na program. Jedną z instytucji, która w nim uczestniczy jest Starosądecka Fundacja Kultury, która otrzymała grant w wysokości 499 tys. zł na rozwój polityki sprzyjającej turystyce społecznej - szczególnie tej, w którą zaangażowani mają być seniorzy. Planuje zorganizować trzy wyjazdy, podczas których osoby w jesieni życia będą mogły zwiedzać Kujawy, Pomorze, Roztocze, Lubelszczyznę i Dolny Śląsk.

- Myślę, że jest to punkt zwrotny w tym, jak seniorzy będą postrzegać turystykę. Seniorzy potrzebują aktywności, bycia razem i zaspokojenia ich potrzeb, wytworzenia atmosfery zrozumienia. Dzięki tym wyjazdom będziemy mogli to realizować. Słowa uznania, że taki program powstał, ponieważ nigdy chyba w taki sposób dostępność turystyki dla seniorów nie była tak atrakcyjna. Jesteśmy dumni, że Dolina Popradu będzie mogła gościć seniorów -z całej Polski, że będą mogli zwiedzać i podziwiać tę piękną krainę. Często seniorzy borykają się z problemami czy to zdrowotnymi czy finansowymi, a zorganizowane grupy w ich przedziale wiekowym pozwolą im poczuć się pewnie. Projekt opiewa na osiem akcji, trzy wyjazdy i pięć przyjazdów seniorów z Polski do Nowego Sącza. Zostanie zapewniony transport, wyżywienie, koszt biletów wstępów i tym podobne - powiedziała nam Mariola Pękala-Piekarska, prezes Starosądeckiej Fundacji Kultury.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze również zaangażuje się w ten program aktywizacji seniorów.

- Różne działania organizujemy już od wielu, wielu lat. W naszej turystyce, tak zwanej społecznej uczestniczy rocznie wiele setek tysięcy ludzi. Turystyka wspierana jest przez samorządy, a w tym roku otrzymaliśmy wsparcie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, które uruchomiło wspaniały, naszym zdaniem, projekt. Pomoże on nam wyprowadzić z domów osoby, które niejednokrotnie nie miałby szans w takim wydarzeniu uczestniczyć. Mówimy tu o osobach 60+, niepełnosprawnych czy dzieciach, których rodziny nie mają na to środków. W naszej ostatniej imprezie wzięło udział ponad 1000 osób z niepełnosprawnościami, a więc zapotrzebowanie jest duże. Staramy się organizować takie wydarzenia wspólnie, z osobami pełnosprawnymi, aby integrować te społeczności - powiedział Jerzy Kapłon, prezes zarządu głównego PTTK.

Pieczę nad projektem obejmie także Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” gniazdo w Zakopanem, które otrzymało dotację w kwocie ok. 300 tys. zł i które do współpracy zaprosi m. in. uniwersytety Trzeciego Wieku, domy dziecka i placówki, które wspierają na co dzień osoby ze szczególnymi potrzebami. Zorganizuje za to wyjazdy dla około 10 grup.

- Jesteśmy tu, bo Towarzystwo Gimnastyczne Sokół będzie organizować wyjazdy dla osób ze szczególnymi potrzebami. Chcemy, by te osoby mogły zwiedzać Polskę w ramach projektu "Polska pod Skrzydłami Sokoła". Sokół jest ściśle związany z turystyką, krajoznawstwem, pokazywaniem patriotyzmu, czyli tego, co Polska ma najpiękniejsze. Jeśli chodzi o wyjazdy, będziemy współpracować z gminami, obiekty noclegowe zostaną dobrane specjalnie do potrzeb danych osób - powiedział Adam Zalewski prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” gniazdo w Zakopanem