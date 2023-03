i Autor: Małopolska Policja Śledczy uważają, że zatrzymany mężczyzna stoi za serią włamań na plebanie w Małopolsce i na Śląsku.

Grozi mu sroga kara

W mieszkaniach księży szukał łatwych łupów. Seryjny włamywacz zatrzymany

Małopolscy policjanci zatrzymali dwóch podejrzanych o dokonanie włamania na plebanię w Wolbromiu, do którego doszło w styczniu tego roku. Za przestępstwo mają odpowiadać mieszkańcy województwa śląskiego w wieku 31 i 41 lat. Obaj trafili do aresztu. Drugiemu z nich śledczy zarzucają dokonanie kilkunastu włamań do plebanii w Małopolsce i na Śląsku. Mężczyźnie grozi kara do 15 lat więzienia.