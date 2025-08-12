W Zakopanem zawyją syreny alarmowe. Jest wyjaśnienie straży pożarnej

12 sierpnia 2025 roku, w godzinach 15:00-18:00 w Zakopanem będą przeprowadzane próby nowej syreny alarmowej zamontowanej na dachu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Celem testów jest sprawdzenie systemu ostrzegania i alarmowania ludności o potencjalnych zagrożeniach w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Testy są częścią ogólnopolskiego programu MSWiA „Odporność na kryzys”, w ramach którego Państwowa Straż Pożarna wdraża nowoczesny system ostrzegania i alarmowania w 4060 lokalizacjach w Polsce.

Nowa syrena alarmowa w Zakopanem. Sprawdzą sprawność nowego systemu

W Zakopanem zainstalowano nową syrenę alarmową na dachu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Jak informuje KP PSP Zakopane, urządzenie ma służyć przede wszystkim do alarmowania i ostrzegania mieszkańców o potencjalnych zagrożeniach w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Próby syreny alarmowej zaplanowano na 12 sierpnia 2025 roku, w godzinach od 15:00 do 18:00. W tym czasie testowany będzie zarówno system dźwiękowy, jak i możliwość ogłaszania komunikatów ostrzegawczych dla ludności.

Mieszkańcy Zakopanego oraz turyści powinni być świadomi, że w podanych godzinach usłyszą dźwięki syren. Celem jest sprawdzenie sprawności systemu i przygotowanie na ewentualne sytuacje kryzysowe.

Program modernizacji syren alarmowych

W ramach Programu MSWiA „Odporność na kryzys – optymalizacja Służb Państwowych odpowiadających za bezpieczeństwo” Państwowa Straż Pożarna wdraża nowoczesny system ostrzegania i alarmowania, który obejmie aż 4 060 lokalizacji w całej Polsce. Na ten cel przeznaczono 175 mln zł ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

- Jednym z kluczowych elementów modernizacji jest wymiana analogowych syren alarmowych na nowoczesne, cyfrowe urządzenia. Obecnie alarmy uruchamiane są głównie drogą radiową. Nowy system będzie wykorzystywać technologie LoRaWAN, cyfrową łączność radiową DMR oraz GSM, co zwiększy jego niezawodność i zasięg działania. Technologia LoRaWAN umożliwia przesyłanie danych na duże odległości przy minimalnym zużyciu energii. Dodatkowo pozwala na integrację z innymi systemami, co oznacza możliwość monitorowania i zarządzania różnorodnymi sensorami w czasie rzeczywistym - informuje straż pożarna.