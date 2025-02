Wielkie zmiany nad Morskim Okiem! Busy zamiast koni, minister ogłasza

Przełomowa decyzja w sprawie koni nad Morskim Okiem. Będą wozić turystów tylko do Wodogrzmotów Mickiewicza, dalej pojadą tylko busy

Kwestia koni nad Morskim Okiem od lat budzi wielkie emocje. Trwa dyskusja na temat tego, czy wożenie turystów przez zwierzęta jest ich dręczeniem i wykorzystywaniem, czy też wszystko odbywa się bez szkody dla koni. Niektórzy prozwierzęcy działacze są zdania, że ekspertyzy w tej kwestii są stronnicze, inni przekonują, iż koniom wcale nie dzieje się krzywda. Teraz wygląda na to, że wypracowano w tej sprawie kompromis, który może skończyć kłótnie wokół sprawy transportu konnego nad Morskim Okiem. Od 2026 roku konie przestaną wozić turystów nad Morskie Oko! Wozy zostaną co prawda zostaną w tym miejscu, ale będą wozić turystów tylko do Wodogrzmotów Mickiewicza. Dalej wszyscy będą musieli przesiąść się do elektrycznych busów. To najnowsze zarządzenie ministra klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. Porozumienie w tej sprawie podpisali dziś, 28 lutego dyrektor TPN, minister, lokalne władze i wozacy.

"Konie będą pracowały na znacznie krótszym odcinku, z lżejszymi ładunkami, a transport elektryczny przejmie trudniejszą część trasy"

Zakup szesnastu busów ma sfinansować ministerstwo, a wozacy znajdą zatrudnienie przy wożenie nimi turystów, tak by nie stracili miejsc pracy. Konie mają być atrakcją turystyczną na krótszym i mniej stromym fragmencie szlaku. "Po wielu godzinach rozmów udało się wypracować rozwiązanie, które łączy troskę o dobrostan zwierząt z potrzebami turystów i lokalnej społeczności. Przechodzimy z wykorzystywania koni jako środka transportu na rzecz ich roli jako elementu żywej kultury Podhala" – powiedział dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski. "Konie będą pracowały na znacznie krótszym odcinku, z lżejszymi ładunkami, a transport elektryczny przejmie trudniejszą część trasy. To krok ku nowoczesności, ale z szacunkiem dla tradycji" – powiedziała minister Paulina Hennig-Kloska. Cztery busy kupione przez ministerstwo wyjdą na trasę w długi weekend majowy.

Autor:

Quiz o Tatrach. Jak dobrze znasz polskie góry? Sprawdź się! Pytanie 1 z 14 Które schronisko po polskiej stronie Tatr jest położone najwyżej? Schronisko Morskie Oko Chata pod Rysami Schronisko w Dolinie Pięciu Stawów Polskich Chatka Pograniczników Następne pytanie