Wielkie zmiany wokół lotniska w Krakowie. Wiadomo, kiedy powstanie nowy hotel

Za niespełna sześć lat tuż przy głównym budynku portu Kraków-Balice otworzy się TRIBE Kraków Airport, który zapewni odwiedzającym 170 pokojów, przestrzeń do pracy oraz siłownię.

Realizacja tego projektu to efekt porozumienia franczyzowego zawartego między globalną grupą Accor a lokalnym przedsiębiorstwem Kraków Airport Hotel.

Budowa nowoczesnego kompleksu wynika wprost ze skokowego wzrostu popularności małopolskiego portu, z którego w 2025 roku skorzystało aż 13,25 miliona osób.

Balice zamknęły 2025 rok z wynikiem 13,25 miliona obsłużonych osób i zyskały status najdynamiczniej rosnącego portu lotniczego w swojej klasie na terenie całej Unii Europejskiej. Plany rozbudowy głównego terminala zakładają, że w przyszłości przepustowość tego miejsca osiągnie pułap 20 milionów podróżujących w skali roku. Wobec tak potężnych perspektyw zapotrzebowanie na dodatkową bazę noclegową wokół lotniska drastycznie szybuje w górę.

Sieć Accor poinformowała, że pierwsi goście mają przekroczyć progi TRIBE Kraków Airport w 2030 roku, a stosowne dokumenty franczyzowe podpisano z podmiotem Kraków Airport Hotel sp. z o.o. Znakomity grunt pod tego rodzaju usługi widzi w rosnącym ruchu pasażerskim prezes zarządu krakowskiego portu Łukasz Strutyński. Głos w sprawie zabrał też Mieczysław Włosek, prezes zarządu Kraków Airport Hotel, mówiąc: „Ta inwestycja potwierdza nasze długofalowe zaangażowanie w rozwój infrastruktury hotelowej związanej z Kraków Airport. Widzimy rosnące zapotrzebowanie na zróżnicowaną ofertę noclegową i jesteśmy przekonani, że projekt dobrze uzupełni obecną ofertę lotniska”.

Co znajdzie się w nowym hotelu?

Zaprojektowany budynek stanie w bezpośrednim sąsiedztwie hali przylotów i odlotów, dając klientom dostęp do 170 pokojów. Odwiedzający skorzystają ponadto z zaplecza gastronomicznego w postaci baru oraz restauracji, wydzielonej strefy do pracy i parkingu dla zmotoryzowanych. Twórcy kompleksu chcą swoim nowym produktem zachęcić do dłuższego pobytu nie tylko urlopowiczów, ale również osoby w delegacjach.

Format TRIBE jest dedykowany osobom bezproblemowo łączącym sferę zawodową z relaksem. Pauline Oster, pełniąca funkcję Vice President & Executive Director of TRIBE Hotels Europe & North Africa, przyznaje: „Cieszymy się, że możemy rozwijać doświadczenie TRIBE w kolejnych destynacjach w Polsce”. W początkowej fazie inwestor mógł liczyć na wsparcie agencji doradczej Hotel Professionals, która sporządziła studium wykonalności i uczestniczyła w dyskusjach. Nowy budynek przy małopolskim porcie uzupełni portfolio marki Accor, zarządzającej w naszym kraju siecią 88 podobnych obiektów.

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