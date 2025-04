Prognozy pogody dla Małopolski są alarmujące. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne dla różnych części regionu. Najwyższy stopień zagrożenia obowiązuje w Krakowie oraz powiatach: chrzanowskim, krakowskim, limanowskim, myślenickim, nowotarskim, olkuskim, oświęcimskim, suskim, tatrzańskim i wadowickim. Tam, od godziny 13.00 w czwartek, 24 kwietnia do godziny 1.00 w piątek, 25 kwietnia, przewidywane są gwałtowne burze z deszczem do 70 mm, porywami wiatru do 70 km/h i gradem.

W pozostałej części województwa, obejmującej Tarnów, Nowy Sącz oraz powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, miechowski, nowosądecki, proszowicki, tarnowski i wielicki, obowiązuje ostrzeżenie II stopnia. Tam również spodziewane są burze, choć nieco słabsze – z deszczem do 50 mm i porywami wiatru do 70 km/h.

W związku z zagrożeniem, wojewoda małopolski podjął szereg działań prewencyjnych. Wystąpiono o nadanie alertu RCB dla całego województwa, a służby, inspekcje i straże zostały postawione w stan pełnej gotowości. W razie potrzeby wojewoda może również poprosić o wsparcie 11 Małopolską Brygadę Obrony Terytorialnej. W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu podniesiony został alert stawiennictwa dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z regionów objętych zagrożeniem. W zależności od prognoz natychmiastowe stawiennictwo może zostać ogłoszone w przypadku Małopolski w czasie od 6 do 12 h.

- W razie konieczności będę występował o pomoc 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Pracę urządzeń hydrotechnicznych i sytuację na rzekach cały czas monitorują Wody Polskie. Na tę chwilę są to stany średnie i niskie, a zbiorniki są gotowe na przyjęcie wody - stwierdził podczas posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego Krzysztof Jan Klęczar, wojewoda małopolski.

Otwarcie nowej bazy wojskowej w Limanowej. Koszary przyjmą 500 żołnierzy

Święto Rękawki na Kopcu Krakusa w Krakowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.