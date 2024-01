Wyciągnął i przeładował broń w restauracji. Przyszli po niego kontrterroryści

38-latek zmarł na komisariacie. Są wyniki sekcji złok! To przesądza sprawę?

Nieprzyjemna niespodzianka czekała w miniony weekend na gości jednej z krakowskich restauracji, znajdującej się na terenie Bieńczyc. W tym przypadku nie chodziło o niesmaczne jedzenie czy wysokie ceny, ale o ekscentryczne zachowanie jednego z klientów. 37-latek zamówił alkohol i siadł przy stoliku. Po około godzinie wstał i idąc chwiejnym krokiem przez lokal, ku konsternacji innych osób... wyjął z ubrania broń, którą dodatkowo przeładował. Następnie podniósł z podłogi nabój, który wypadł podczas przeładowywania broni.

Jeszcze tego samego dnia policja ustaliła tożsamość mężczyzny. Okazało się, że przebywa on w mieszkaniu niedaleko restauracji, w której doszło do incydentu. Mężczyźnie wizytę złożyli kontrterroryści. 37-latek został zatrzymany w spektakularny sposób.

37-latek był pijany. Grozi mu do 8 lat więzienia

Po zakończonych czynnościach zatrzymany został doprowadzony do policyjnego aresztu. Badanie trzeźwości 37-latka dało wynik ponad 1,8 promila alkoholu. Następnego dnia, mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Kraków - Nowa Huta, gdzie usłyszał zarzut posiadania bez zezwolenia broni palnej oraz narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pracowników i klientów restauracji. Wobec 37-latka zastosowano tymczasowy areszt na 3 miesiące. Grozi mu kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

