Skandaliczne słowa w podręczniku do religii. "Wolę umrzeć, niż zgrzeszyć"

My, osoby aktywistyczne oraz zrzeszone w organizacjach tworzących koalicję “TAK dla prewencji suicydalnej”, wyrażamy oburzenie związane z umieszczeniem w podręczniku do religii do klasy 3 szkoły podstawowej słów “Wolę umrzeć, niż zgrzeszyć” jako postanowienia podjętego przed przystąpieniem do sakramentu komunii – czytamy we wpisie umieszczonym na profilu Protest z Wykrzyknikiem na portalu Facebook.