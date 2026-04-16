Wyglądają jak uczniowie, a ściga ich policja. Najmłodsi poszukiwani z Małopolski

Coraz częściej słyszymy o młodych ludziach, którzy wchodzą w konflikt z prawem. Niestety, Małopolska nie jest wyjątkiem. Na oficjalnych stronach policji regularnie pojawiają się wizerunki i dane osobowe osób poszukiwanych, a wśród nich nie brakuje nastolatków. Ich wiek, często nieprzekraczający dwudziestu lat, szokuje, zwłaszcza w kontekście zarzucanych im czynów. Od kradzieży, przez rozboje, aż po poważniejsze przestępstwa – lista jest długa i alarmująca. Wiele z tych osób to młodzi mężczyźni, ale zdarzają się również kobiety, co pokazuje, że problem ma szerszy wymiar społeczny.

Dlaczego młodzi wchodzą na ścieżkę przestępstw?

Eksperci i socjologowie od lat próbują odpowiedzieć na pytanie, co skłania młodych ludzi do popełniania przestępstw. Czynniki są złożone i często wzajemnie się przenikają. Wśród najczęściej wymienianych przyczyn znajdują się problemy rodzinne, brak perspektyw zawodowych, wpływ rówieśników, a także łatwy dostęp do używek. Wiele młodych osób, które wchodzą na przestępczą ścieżkę, pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych, gdzie brakuje odpowiedniego wsparcia i wzorców. Brak stabilizacji emocjonalnej i materialnej może prowadzić do frustracji i poszukiwania akceptacji w grupach, które oferują szybkie, choć nielegalne, rozwiązania problemów.

Ponadto, wpływ mediów społecznościowych i internetu również odgrywa istotną rolę. Młodzi ludzie są narażeni na treści promujące przemoc, konsumpcjonizm i łatwe pieniądze, co może prowadzić do zniekształcenia ich systemu wartości. W poszukiwaniu adrenaliny czy szybkiego zarobku, niektórzy decydują się na łamanie prawa, nie zdając sobie sprawy z długofalowych konsekwencji swoich czynów.

15

