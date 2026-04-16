Wyglądają jak uczniowie, a ściga ich policja. Najmłodsi poszukiwani z Małopolski

Adrian Teliszewski
2026-04-16 13:42

Mimo bardzo młodego wieku już weszli na przestępczą ścieżkę. Wśród osób poszukiwanych przez małopolską policję znajdują się osoby, które dopiero co wyszły ze szkolnych ławek. Ich zdjęcia widnieją na policyjnej stronie, wraz z informacjami na temat czynów, których się dopuścili.

Najmłodsi poszukiwani z Małopolski
  • Małopolska policja poszukuje młodych ludzi, którzy weszli na przestępczą ścieżkę.
  • Wśród poszukiwanych są osoby, które niedawno ukończyły szkołę.
  • Zdjęcia i informacje o ich przestępstwach są dostępne na stronie policji.

Mają po około 20 lat i już ściga ich policja

Coraz częściej słyszymy o młodych ludziach, którzy wchodzą w konflikt z prawem. Niestety, Małopolska nie jest wyjątkiem. Na oficjalnych stronach policji regularnie pojawiają się wizerunki i dane osobowe osób poszukiwanych, a wśród nich nie brakuje nastolatków. Ich wiek, często nieprzekraczający dwudziestu lat, szokuje, zwłaszcza w kontekście zarzucanych im czynów. Od kradzieży, przez rozboje, aż po poważniejsze przestępstwa – lista jest długa i alarmująca. Wiele z tych osób to młodzi mężczyźni, ale zdarzają się również kobiety, co pokazuje, że problem ma szerszy wymiar społeczny.

Dlaczego młodzi wchodzą na ścieżkę przestępstw?

Eksperci i socjologowie od lat próbują odpowiedzieć na pytanie, co skłania młodych ludzi do popełniania przestępstw. Czynniki są złożone i często wzajemnie się przenikają. Wśród najczęściej wymienianych przyczyn znajdują się problemy rodzinne, brak perspektyw zawodowych, wpływ rówieśników, a także łatwy dostęp do używek. Wiele młodych osób, które wchodzą na przestępczą ścieżkę, pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych, gdzie brakuje odpowiedniego wsparcia i wzorców. Brak stabilizacji emocjonalnej i materialnej może prowadzić do frustracji i poszukiwania akceptacji w grupach, które oferują szybkie, choć nielegalne, rozwiązania problemów.

Ponadto, wpływ mediów społecznościowych i internetu również odgrywa istotną rolę. Młodzi ludzie są narażeni na treści promujące przemoc, konsumpcjonizm i łatwe pieniądze, co może prowadzić do zniekształcenia ich systemu wartości. W poszukiwaniu adrenaliny czy szybkiego zarobku, niektórzy decydują się na łamanie prawa, nie zdając sobie sprawy z długofalowych konsekwencji swoich czynów. 

Poniżej galeria najmłodszych osób w Małopolsce poszukiwanych przez policję.

