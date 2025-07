Wypadek na A4. Siedem osób poszkodowanych po zderzeniu osobówki z kamperem. Poważne utrudnienia

Zderzenie osobówki z kamperem w Małopolsce. Siedem osób w szpitalu!

Jak informuje RMF FM, siedem osób trafiło do szpitala po wypadku, do którego doszło w poniedziałkowe popołudnie (21 lipca) na autostradzie A4 w miejscowości Wokowice w woj. małopolskim. Samochód osobowy zderzył się z kamperem. Do szpitala trafiło aż siedem osób, w tym dzieci: pięć z osobówki i dwie z kampera.

Z informacji policji wynika, że samochód osobowy najechał na tył kampera, a następnie dachował. - Staramy się ustalić przyczyny zdarzenia. Ustalamy też, jakie obrażenia odnieśli ranni - powiedział w rozmowie z PAP oficer prasowy policji w Tarnowie Kamil Wójcik.

W samochodzie osobowym w trakcie zdarzenia były dwie osoby dorosłe i troje dzieci, a w kamperze - dwie dorosłe i jedno dziecko.

Jak dodaje RMF FM, na miejscu wypadku pracuje ponad 20 strażaków, 4 zespoły ratownictwa medycznego, a także służba autostradowa.

Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Trasa w kierunku Tarnowa jest zablokowana, jednak GDDKiA przed godz. 16 poinformowała, że odblokowano jeden pas w kierunku Rzeszowa. Według rzecznika małopolskich strażaków, utrudnienia mogą potrwać około kilku godzin.

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

