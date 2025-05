Zabił swoją matkę i rzucił się na kobietę. 48-latek przyznał się do zbrodni

Matura 2025. Co, jeśli nie zdam matury ustnej z polskiego? Można mieć poprawkę?

Do zatrzymania 48-letniego mężczyzny doszło w piątek, 9 maja po groźnym incydencie w Parku Krakowskim. Zaatakował on kobietę, która początkowo została zidentyfikowana jako lekarka. Obecnie śledczy są bardziej powściągliwi i za równie prawdopodobną wersję uznają, że kobieta była przypadkową ofiarą 48-latka. Na szczęście reakcja świadków zapobiegła tragedii, a agresor został zatrzymany.

48-latek jest mieszkańcem podkrakowskiej miejscowości Skała. Mieszkał razem z matką. W mieszkaniu policjanci znaleźli zwłoki seniorki.

- Ustalono, że mężczyzna zamieszkuje wraz ze swoją 79-letnią matką. Nikt nie otwierał drzwi co było niepokojące, więc policjanci obeszli budynek dookoła. Zauważyli uchylone drzwi. Wewnątrz, w jednym z pokojów znaleźli zwłoki 79-latki. Wszystko wskazywało na to, że doszło do zabójstwa - relacjonuje małopolska policja.

Pierwotne przypuszczenia potwierdziły się. Kobieta nie zmarła z przyczyn naturalnych, do zabójstwa przyznał się jej syn.

Mężczyzna złożył wyjaśnienia w prokuraturze, których jednak śledczy nie ujawniają. Wciąż niejasny pozostaje więc motyw zabójcy. Śledczy skierowali do sądu wniosek o zastosowanie trzymiesięcznego aresztu wobec podejrzanego. Decyzję w tej sprawie sąd podejmie w niedzielę, 11 maja.

Również dzisiaj, o godz. 12.00 Prokuratura Okręgowa w Krakowie zaplanowała briefing prasowy w sprawie zbrodni, do której doszło w Skale. Być może wówczas śledczy zdradzą więcej szczegółów na temat motywacji podejrzanego, któremu przedstawiono dwa zarzuty: zabójstwa matki oraz usiłowania zabójstwa kobiety w Parku Krakowskim.

Dotarliśmy do rodzinnego domu studenta. Szokujące słowa!