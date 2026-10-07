Zaginął 14-letni Kacper. Może prowadzić samochód!

Kacper Lipnicki zaginął w nocy z wtorku na środę, 7 października. Około godz. 2 w nocy 14-latek oddalił się z miejsca zamieszkania w Roczynach. Od tamtej pory bliscy nie wiedzą, gdzie jest, a policjanci prowadzą jego poszukiwania.

W komunikacie mundurowych pojawiła się jednak informacja, która szczególnie niepokoi. Kacper może poruszać się niebieskim Renault Kadjar o numerach rejestracyjnych zaczynających się od KWA.

– Potwierdzam, że 14-latek może poruszać się tym samochodem, może go prowadzić – przekazała nam policjantka z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Jeśli Kacper rzeczywiście siedzi za kierownicą, robi się naprawdę niebezpiecznie. 14-latek prowadzący samochód może stanowić ogromne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale też dla każdego, kogo spotka na drodze. Tym bardziej że zniknął w środku nocy i nie wiadomo, gdzie obecnie może się znajdować. Policja na razie nie podaje, skąd nastolatek miałby mieć samochód ani czy funkcjonariusze mają dowód, że faktycznie nim odjechał. Te szczegóły sprawdzają kryminalni policjanci.

Zaginiony ma około 180 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma włosy w kolorze ciemnego blondu i brązowe oczy. W chwili zaginięcia był ubrany w czarne ortalionowe spodnie, bluzę 4F z kapturem w kolorze khaki oraz biało-niebieskie buty Nike Jordan.

Policjanci proszą o pilny kontakt każdego, kto widział Kacpra albo niebieskiego Renault Kadjar, którym może się poruszać. Informacje można przekazywać dyżurnemu Komisariatu Policji w Andrychowie pod numerem 47 83 27 400 lub dzwoniąc pod numer alarmowy 112.