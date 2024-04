i Autor: Małopolska Policja Zaginiona Nikola Polak z Oświęcimia.

Poszukiwania

Zaginęła 17-letnia Nikola z Oświęcimia. Jej zniknięcie to nie przypadek?

Policja poszukuje 17-letniej Nikoli z Oświęcimia. Dziewczyna we wtorek, 16 kwietnia wyszła z domu i do tej pory nie daje znaku życia. Wizerunek oraz rysopis nastolatki został upubliczniony przez mundurowych. Prawdopodobnie zniknięcie Nikoli to nie przypadek, lecz zaplanowana ucieczka z domu.