Wzruszające słowa po nagłej śmierci 11-letniej Nikoli. Kiedy pogrzeb dziewczynki?

Nagła śmierć 11-letniej Nikoli z Andrychowa. Szkoła pogrążyła się w żałobie, wzruszające słowa

Śmierć dziecka zawsze jest niewyobrażalną tragedią, a gdy dochodzi do niej tak nagle, tym trudniej zrozumieć jej sens... W środę, 17 kwietnia Andrychowem wstrząsnęła informacja o tragedii, do której doszło na osiedlu Metalowców. W środku nocy lądował tam śmigłowiec LPR wezwany do 11-letniej Nikoli, która nagle źle się poczuła i straciła przytomność. Niestety ratownicy przegrali walkę o jej życie. Pomimo prowadzonej reanimacji dziewczynka zmarła. Po jej śmierci w żałobie pogrążyła się społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie, do której chodziła Nikola. Na stronie internetowej placówki pojawił się pożegnalny wpis, a sama strona przybrała żałobny, czarno-biały wygląd.

- Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci naszej uczennicy i koleżanki Nikoli. Nie znajdujemy słów, by wyrazić ból, smutek i pustkę, jakie odczuwamy. Rodzicom i wszystkim najbliższym składamy wyrazy współczucia i kondolencje - czytamy w ostatnim pożegnaniu umieszczonym na stronie szkoły.

Kiedy pogrzeb 11-latki z Andrychowa?

Pogrzeb Nikoli odbędzie się w piątek, 19 kwietnia w Sułkowicach Bolęcinie (powiat wadowicki). O godz. 14.30 w miejscowym kościele parafialnym rozpocznie się różaniec, a po jego zakończeniu sprawowana będzie msza święta pogrzebowa. Bezpośrednio po jej zakończeniu nastąpi pochówek.

Msza św. żałobna za Nikolę odbędzie się w poniedziałek, 22 kwietnia o godz. 12.00 w kościele pw. św. Stanisława w Andrychowie.

