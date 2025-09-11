Karmelita brat Grzegorz Gaweł został aresztowany na Białorusi podczas wakacyjnej wizyty u zaprzyjaźnionego księdza.

Brat Grzegorz przebywa w białoruskim więzieniu, a jego współbracia z klasztoru Matki Bożej na Piasku w Krakowie apelują o modlitwy w intencji jego uwolnienia.

W klasztorze Matki Bożej na Piasku odprawiono mszę świętą w intencji uwolnienia brata Grzegorza.

Polski zakonnik zatrzymany na Białorusi. Podejrzewają go o szpiegostwo

Tu mieści się także bazylika Matki Bożej na Piasku. Oprócz brata Grzegorza dom zakonny zamieszkuje 14 braci. Większość pokoi stoi pusta. Liczba powołań spadła, w całej Polsce jest tylko 54 karmelitów. Grzegorz Gaweł to rzeszowianin, dokładnie pochodzi z małej podrzeszowskiej miejscowości.

Swoją przygodę z karmelitami rozpoczął postulatem w Lublinie w 2018 roku. To roczny okres próbny, kiedy przygląda się życiu zakonnemu. Potem odbył nowicjat w zakonie w Oborach, a po roku nowicjatu przyszedł do Krakowa i zamieszkał w klasztorze przy ul. Karmelickiej. Rozpoczął także studia teologiczne na Papieskim Uniwersytecie im. Jana Pawła II.

W marcu Grzegorz Gaweł złożył śluby generalne: ubóstwa, posłuszeństwa i czystości, a w sierpniu obronił pracę magisterką i rozpoczął wakacje. To właśnie podczas urlopowego wyjazdu brat Grzegorz nieoczekiwanie znalazł się w centrum skandalu szpiegowskiego z udziałem służb białoruskiego reżimu.

Karmelici proszą o modlitwy za brata Grzegorza

Podczas wakacji zakonnik pojechał na Białoruś w odwiedziny do zaprzyjaźnionego księdza diecezjalnego. Po wakacjach miał zostać przeniesiony do Trutowa, tak się nie stało, bo plany dotyczące dalszej drogi duchowej brata Grzegorza przerwało jego brutalne aresztowanie i uwięzienie przez reżim Łukaszenki. Do tej pory brat Grzegorz przebywa w białoruskim więzieniu. Jego współbracia apelują o modlitwy za uwięzionego zakonnika.

– Wczoraj odprawiona została msza święta w intencji uwolnienia naszego brata, modlimy się za niego cały czas – powiedział w rozmowie z "Super Expressem" ojciec Adam, karmelita z Klasztoru Matki Bożej na Piasku.

