Wawel z szansą na prestiżowy tytuł. Nowy ranking zamków w Polsce

Magazyn Travelist oraz Polska Organizacja Turystyczna zainicjowali premierowy Ranking Polskich Zamków i Pałaców, którego celem jest popularyzacja rodzimych zabytków.

Specjaliści wytypowali blisko 60 miejsc w czterech kategoriach, a w piątej – "Ulubiony zamek lub pałac Polaków" – każdy internauta ma prawo wskazać własnego kandydata.

Głosy można oddawać do 14 października 2026 roku na stronie promocje.travelist.pl, a finałowe zestawienie ukaże się 28 października w Magazynie Travelist.

Jakie obiekty powalczą o tytuł i które najpiękniejsze zamki w Polsce znalazły się na liście nominowanych?

W inauguracyjnej odsłonie konkursu znawcy tematu wskazali niemal 60 obiektów, dzieląc je na cztery grupy: „Najpiękniejszy zamek”, „Najpiękniejszy pałac”, „Najbardziej klimatyczne ruiny” oraz „Najlepszy hotel zamkowo-pałacowy”. W ramach każdej sekcji wytypowano po 15 unikatowych lokacji. Zestawienie uwzględnia znane wszystkim perły, takie jak Wawel, zamek w Malborku, Zamek Książ, pałac w Wilanowie czy ten w Łańcucie. Obok nich znalazły się też rzadziej odwiedzane punkty, świetnie nadające się na cel weekendowych wycieczek.

Kluczowym elementem przedsięwzięcia jest piąta, otwarta sekcja – „Ulubiony zamek lub pałac Polaków”. Brak z góry narzuconej listy pozwala każdemu głosującemu na podanie nazwy swojego ukochanego miejsca.

– W wyborze nominowanych nie kierowaliśmy się wyłącznie listą najbardziej znanych czy najczęściej odwiedzanych zabytków. Razem z ekspertami POT długo dyskutowaliśmy o tym, które obiekty najlepiej pokazują bogactwo polskiego dziedzictwa i jednocześnie są dziś atrakcyjnym celem podróży – wyjaśnia szef Magazynu Travelist, Marek Świrkowicz. Jak zaznacza, oceniający brali pod lupę m.in. kondycję architektoniczną budowli, jej znaczenie dla historii i wpisy na listę UNESCO.

Jak wziąć udział w głosowaniu?

Pomysł ten ma za zadanie nie tylko wybrać liderów, ale nade wszystko zmobilizować obywateli do podróżowania po Polsce. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Magdalena Krucz, zaznacza: – Wierzę, że pierwsza edycja rankingu będzie inspirować do poznawania zarówno najbardziej znanych zabytków, jak i mniej oczywistych miejsc oraz bogactwa kulturowego różnych regionów Polski.

Chętni do wzięcia udziału w zabawie powinni wejść na dedykowaną witrynę konkursową i zaznaczyć swoich ulubieńców. Głosy w Rankingu Polskich Zamków i Pałaców będą przyjmowane do 14 października 2026 r., zaś rezultaty poznamy 28 października na stronie Magazynu Travelist.

Na uczestników czeka dodatkowo szansa na wygraną. Wystarczy podać nazwę ulubionego miejsca i pokrótce napisać, dlaczego to właśnie ono nas oczarowało. Twórcy najciekawszych uzasadnień mogą liczyć na cenne gratyfikacje: główna wygrana to 1500 zł do wydania na Travelist.pl oraz wyjazd z rodziną do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. Zdobywca drugiego miejsca zgarnie 1000 zł i zimowy pobyt w Szwajcarii Bałtowskiej, a nagroda za trzecią pozycję to 500 zł oraz familijny Pakiet Mikołajowy.

Poniżej prezentujemy zdjęcia 15 zamków walczących o nagrodę

15

QUIZ. Kraków czy Warszawa? Wiesz, o którym mieście mowa? Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Jedna z legend o tym mieście jest związana z Wisłą. Jej bohaterka jest symbolem miejscowości. Mowa o... Warszawskiej syrence i mieście Warszawa Wandzie, co nie chciała Niemca i mieście Kraków Następne pytanie